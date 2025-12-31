Врачи рассказали, как правильно употреблять алкоголь на Новый год 12 31.12.2025, 16:41

Водку не стоит закусывать маринованными огурцами, а коньяк — шоколадом.

Залогом приятного новогоднего вечера и хорошего самочувствия в первые дни года станут не только щедрый стол и «веселящие» напитки, но и правильно подобранная закуска к каждому из них.

Об этом корреспонденту «ГолосUA» рассказала врач-диетолог Людмила Бабич.

В новогоднюю ночь алкогольных напитков, как правило, выпивается, очень немало, потому специалисты советуют заранее принять перед застольем несколько таблеток активированного угля, не пить за столом газированные сладкие напитки и правильно закусывать каждую рюмку.

«К каждому напитку есть свой список «противопоказаний», т.е. продуктов, сочетать с которыми их не стоит. Водку, вопреки традициям, нельзя закусывать маринованными огурцами, особенно если они острые, но даже если они нежные и хрустящие, такая закуска создаст проблему для вашей печени. Не подойдет по этой же причине любые маринованные или соленые закуски, если в них использован уксус. Сочетание водки и вегетарианских блюд – крайне неудачное, т.к., из-за соединения с органическими кислотами можно «заработать» несварение желудка и утреннее похмелье.

А вот домашними солеными огурчиками, приготовленными без уксуса, очень даже кстати будет закусить рюмку. Отличный вариант – и соленая капуста. Эти продукты помогут восстановить водно-солевой баланс. Рекомендуют специалисты и картофельное пюре, ведь благодаря его крахмальной составляющей, это блюдо будет действовать как хороший сорбент.

Не менее важно помнить, что от традиционного сочетания коньяка с шоколадом лучше отказаться, спиртное вообще крайне вредно закусывать сладостями. Да и вообще это не застольный напиток и пить его залпом – просто кощунство. Коньяком принято наслаждаться, выпивая его мелкими глотками. Уместной и вкусной закуской к коньяку станут фрукты. Особенно приятно сочетаются с этим напитком персик, яблоко, груша. К тому же, такая закуска довольно «полезна», т.к. пектин, содержащийся в фруктах, выполняет роль сорбента» - рассказывает врач.

К хорошему вину французы всегда подают сырное плато. И диетологи считают, это лучшей традицией употребления данного напитка, во-первых, так мы подчеркиваем вкус вина, во-вторых, обогащаем организм ценными минералами. Но помните, что сочетать сыр с орехами в таком случае ни в коем случае нельзя, иначе к утру и мигрень можно приобрести. Ведь в них содержится тирамин – аминокислота, которая сужает сосуды головного мозга, а затем расширяет их. Так же действует и вино, но быстрее, в итоге от таких «разнобоев» здоровья вам не прибавиться. Вина также не стоит заедать салатами, сырыми овощами – все это чревато расстройством пищеварения.

