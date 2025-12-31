закрыть
31 декабря 2025
Австралия встретила Новый год впечатляющими фейерверками

  • 31.12.2025, 16:55
  • 1,030
Австралия встретила Новый год впечатляющими фейерверками

Мир вступает в 2026-й.

Страны Тихоокеанского региона первыми в мире встречают Новый год — здесь проходят фейерверк-шоу и праздничные гуляния, сообщает LRT.

В крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде, который стал первым крупным центром, встретившим 2026 год, были подсвечены основные городские объекты. В полночь (в 13:00 по литовскому времени) с башни Sky Tower были запущены фейерверки. Новогодние залпы осветили небо и над столицей страны — Веллингтоном.

Затем внимание переключилось на встречу Нового года в австралийском Сиднее, где часы идут на два часа раньше, чем в Новой Зеландии. Предполагается, что более одного миллиона человек наблюдали, как в полночь прогремели свыше 9 тонн фейерверков. Сообщается, что мероприятие было призвано создать «моменты единства и размышления» после террористического нападения на пляже Бондай, в результате которого погибли 15 человек и десятки получили ранения, когда 14 декабря стрелки открыли огонь по людям, отмечавшим Хануку.

Ночью опоры моста через гавань Сиднея были подсвечены белым светом, на них был виден образ голубя и одно слово — «мир». Также была предусмотрена минута молчания. Мэр Сиднея Кловер Мур отметила, что это мероприятие даёт возможность собраться как сообществу, сделать паузу, поразмышлять и с надеждой смотреть на более безопасный и мирный 2026 год.

Фейерверки также запускались в других крупных городах Австралии, включая Мельбурн, Брисбен и Аделаиду.

Крупнейший остров Кирибати — Киритимати, где проживает около 5 тысяч человек, является первым населённым островом, начинающим каждый Новый год, однако масштабных мероприятий здесь не планируется.

Последней 2026 год встретит Американское Самоа.

