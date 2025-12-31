закрыть
31 декабря 2025, среда, 18:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы смогут увидеть северное сияние

1
  • 31.12.2025, 17:13
  • 1,592
Белорусы смогут увидеть северное сияние

Новогоднее чудо.

Белорусы и многие жители планеты смогут увидеть северное сияние из-за магнитных бурь 1 января, пишет «Комсомолка».

Согласно предварительному прогнозу, в ночь с 31 декабря на 1 января на Земле начнется слабая магнитная буря уровня G1. В частности, геомагнитные возмущения ожидаются по причине совпадения двух факторов. Так, на Землю будут оказывать влияние поток частиц от небольшой корональной дыры на Солнце, а также край плазменного облака, выброшенного в результате серии вспышек класса М, произошедших в ночь с 28 на 29 декабря.

Ученые предупреждают, что появится возможность в новогоднюю ночь увидеть полярные сияния. В Беларуси, вероятнее всего, они будут видны по северной части. Вместе с тем наблюдениям за природным явлением будут мешать иллюминация и растущая луна.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип