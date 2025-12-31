Белорусы смогут увидеть северное сияние

Белорусы смогут увидеть северное сияние1
- 31.12.2025, 17:13
- 1,592
Новогоднее чудо.
Белорусы и многие жители планеты смогут увидеть северное сияние из-за магнитных бурь 1 января, пишет «Комсомолка».
Согласно предварительному прогнозу, в ночь с 31 декабря на 1 января на Земле начнется слабая магнитная буря уровня G1. В частности, геомагнитные возмущения ожидаются по причине совпадения двух факторов. Так, на Землю будут оказывать влияние поток частиц от небольшой корональной дыры на Солнце, а также край плазменного облака, выброшенного в результате серии вспышек класса М, произошедших в ночь с 28 на 29 декабря.
Ученые предупреждают, что появится возможность в новогоднюю ночь увидеть полярные сияния. В Беларуси, вероятнее всего, они будут видны по северной части. Вместе с тем наблюдениям за природным явлением будут мешать иллюминация и растущая луна.