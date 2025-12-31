Чак Норрис: Мне нравятся все мои фильмы 31.12.2025, 17:54

Чак Норрис

Легенда боевиков 1980-х назвал любимые фильмы со своим участием.

Легендарный актер боевиков Чак Норрис, ныне известный больше как мем, вспомнил о своих киноролях и поделился любимыми картинами. Несмотря на то, что он давно не снимается в фильмах, Норрис остается одной из самых ярких фигур боевиков 1980-х, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

«Мне нравятся все мои фильмы, каждый имеет особое значение для меня», — отметил актер. Среди фаворитов он назвал серию «Без вести пропавшие», фильм «Кодекс молчания» и «Одинокий волк Маккуэйд».

Первая часть «Без вести пропавшие» вышла в 1984 году, Норрис сыграл полковника Джеймса Брэдака, ветерана Вьетнама, возвращающегося в страну, чтобы спасти оставшихся американских солдат. Фильм имел успех у зрителей, хотя критики его не оценили, и породил два продолжения.

«Одинокий волк Маккуэйд» предвосхитил роль Норриса в сериале «Уокер, техасский рейнджер». Он сыграл техасского рейнджера, предпочитающего работать в одиночку, и даже завел волка в качестве питомца.

«Кодекс молчания» стал редким случаем, когда фильм с участием Норриса был коммерчески и успешным. Режиссер Эндрю Дэвис показал Норриса в роли чикагского полицейского, вынужденного бороться с опасной преступной группировкой в одиночку.

Хотя в список не попали фильмы с Брюсом Ли, выбранные Норрисом картины дают хорошее представление о его карьере и являются отличной отправной точкой для тех, кто хочет открыть для себя легенду боевиков.

