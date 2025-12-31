Лукашенко приехал открывать производство ИИ-телевизоров: ему показали доильный аппарат 1 31.12.2025, 18:28

Диктатор очень впечатлялся макетом доильной установки от «Горизонта».

Александр Лукашенко сегодня запустил «массовое роботизированное» производство телевизоров с ИИ на «Горизонте», сообщает БелТА.

Подчеркивается, что производству «нет аналогов» в странах СНГ и Европе.

Во время визита Лукашенко показали неожиданное — макет автоматизированной доильной установки с роботизированным манипулятором и элементами ИИ.

БелТА пишет, что продукт пока не готов к массовому производству, но процесс идет.

Диктатор очень впечатлился: макетом: «Сделаете — не пожалеем ничего для вас. Потому что для нас это важно. Это наше будущее, если мы хотим продолжать обеспечивать собственную продовольственную безопасность. Если, мужики, вы это сделаете, вы сделаете великое дело. Нам нужен результат».

