«Ирония судьбы» попала в топ новогодних фильмов по версии The Guardian

«Ирония судьбы» попала в топ новогодних фильмов по версии The Guardian6
- 31.12.2025, 18:39
- 1,784
Какие еще фильмы попали в список лучших.
Советская картина «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975) режиссера Эльдара Рязанова оказалась в списке лучших фильмов для просмотра в новогоднюю ночь британского издания The Guardian.
«Московский врач Женя (Андрей Мягков), собирающийся жениться, по ошибке садится на рейс в Ленинград после мальчишника. В связи с однотипностью советской архитектуры он, будучи пьяным, засыпает в квартире по тому же адресу, где хрупкая Надя (Барбара Брыльска) встречает своего капризного жениха Ипполита (Юрий Яковлев, советский Джон Клиз)», — пересказывает сюжет фильма британское издание.
Газета отмечает, что любовная линия «совершает множество безумных поворотов», пока Женя и Надя «раздувают славянскую меланхолию, часто доставая гитару и исполняя одну из потрясающих песен Микаэля Таривердиева».
Также в топ попали:
американская драма «Квартира» (1960, режиссер Билли Уайлдер);
американская драма «Общество мертвых поэтов» (1989, режиссер Питер Уир);
американский триллер «Странные дни» (1995, режиссер Кэтрин Бигелоу);
трилогия «Властелин колец» (2001-2003, режиссер Питер Джексон);
американская драма «Сансет бульвар» (1950, режиссер Билли Уайлдер);
триллер «Сияние» (1980, режиссер Стэнли Кубрик);
американский боевик «Приключения «Посейдона» (1972, режиссер Рональд Ним);
американская комедия «Эпоха радио» (1987, режиссер Вуди Аллен);
американская комедия «Праздник» (1938, режиссер Джордж Кьюкор);
комедия «С Новым годом!» (1973, режиссер Клод Лелуш);
драма «Призрачная нить» (2017, режиссер Пол Томас Андресон);
американская комедия «Когда Гарри встретил Салли...» (1989, режиссер Роб Райнер).