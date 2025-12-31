«Ирония судьбы» попала в топ новогодних фильмов по версии The Guardian 6 31.12.2025, 18:39

Какие еще фильмы попали в список лучших.

Советская картина «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975) режиссера Эльдара Рязанова оказалась в списке лучших фильмов для просмотра в новогоднюю ночь британского издания The Guardian.

«Московский врач Женя (Андрей Мягков), собирающийся жениться, по ошибке садится на рейс в Ленинград после мальчишника. В связи с однотипностью советской архитектуры он, будучи пьяным, засыпает в квартире по тому же адресу, где хрупкая Надя (Барбара Брыльска) встречает своего капризного жениха Ипполита (Юрий Яковлев, советский Джон Клиз)», — пересказывает сюжет фильма британское издание.

Газета отмечает, что любовная линия «совершает множество безумных поворотов», пока Женя и Надя «раздувают славянскую меланхолию, часто доставая гитару и исполняя одну из потрясающих песен Микаэля Таривердиева».

Также в топ попали:

американская драма «Квартира» (1960, режиссер Билли Уайлдер);

американская драма «Общество мертвых поэтов» (1989, режиссер Питер Уир);

американский триллер «Странные дни» (1995, режиссер Кэтрин Бигелоу);

трилогия «Властелин колец» (2001-2003, режиссер Питер Джексон);

американская драма «Сансет бульвар» (1950, режиссер Билли Уайлдер);

триллер «Сияние» (1980, режиссер Стэнли Кубрик);

американский боевик «Приключения «Посейдона» (1972, режиссер Рональд Ним);

американская комедия «Эпоха радио» (1987, режиссер Вуди Аллен);

американская комедия «Праздник» (1938, режиссер Джордж Кьюкор);

комедия «С Новым годом!» (1973, режиссер Клод Лелуш);

драма «Призрачная нить» (2017, режиссер Пол Томас Андресон);

американская комедия «Когда Гарри встретил Салли...» (1989, режиссер Роб Райнер).

