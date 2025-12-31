закрыть
NYT: Трамп «разрядил» переговоры с Зеленским звонком бывшей «Мисс Украина»

1
  • 31.12.2025, 18:51
  • 3,286
NYT: Трамп «разрядил» переговоры с Зеленским звонком бывшей «Мисс Украина»
Дональд Трамп

Президент США рассказал о восхищении красотой украинских женщин.

Президент США Дональд Трамп во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в августе неожиданно организовал телефонный разговор украинского лидера с бывшей «Мисс Украина» Александрой Николаенко.

Об этом говорится в публикации The New York Times.

Как описывают собеседники издания, разговор состоялся после того, как Зеленский вместе с несколькими европейскими лидерами прибыл в Вашингтон 18 августа, после встречи Трампа и Путина на Аляске, с целью убедить президента США в опасности уступок России.

В определенный момент Трамп сказал своим помощникам, что когда он был владельцем конкурса «Мисс Вселенная», украинские конкурсантки часто были самыми красивыми, поэтому он воскликнул: «Украинские женщины красивы». «Я знаю, я женился на одной из них», – ответил на это Зеленский.

Трамп объяснил, что его старый друг, магнат из Лас-Вегаса Фил Раффин, женился на бывшей «Мисс Украина» Александре Николаенко, а сам президент познакомился с ней на конкурсе «Мисс Вселенная». Поэтому он позвонил Раффину, который передал трубку своей жене, а Трамп сделал то же самое для Зеленского, и в течение следующих 10–15 минут в комнате воцарилась тишина, пока двое разговаривали на украинском.

«Можно было почувствовать, как изменилась атмосфера в комнате, – сказал чиновник, который был там присутствовал. – Температура упала. Все смеялись. Это создало человеческую связь. Это было что-то вроде слияния мыслей. Это сделало Зеленского более человечным для Трампа».

Месяц спустя, в Нью-Йорке на открытии Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп назвал Зеленского «великим человеком», который «ведет адскую борьбу».

