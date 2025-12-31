В центре Минска снова выстроилась огромная очередь 7 31.12.2025, 19:02

3,910

За чем на этот раз?

Один из пользователей Threads рассказал, что увидел огромную очередь на первом этаже магазина «Центральный» в центре Минска, заметил «Онлайнер».

«Очередь сейчас в 50 человек за лучшим тортом «Мечта» в городе Минске. Кто хоть раз пробовал его — тот поймет, почему люди едут за ним и стоят в очереди такой!» — написал человек на своей странице.

View on Threads

«Мечта» — один из самых популярных тортов Минска. В кондитерской «Центральный» его называют легендой, а автор Екатерина Стрингель даже посвятила ему рассказ «Кондитер мечты», который вошел в сборник «Не (чистый) Минск».

