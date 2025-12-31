В центре Минска снова выстроилась огромная очередь

В центре Минска снова выстроилась огромная очередь7
- 31.12.2025, 19:02
- 3,910
За чем на этот раз?
Один из пользователей Threads рассказал, что увидел огромную очередь на первом этаже магазина «Центральный» в центре Минска, заметил «Онлайнер».
«Очередь сейчас в 50 человек за лучшим тортом «Мечта» в городе Минске. Кто хоть раз пробовал его — тот поймет, почему люди едут за ним и стоят в очереди такой!» — написал человек на своей странице.
View on Threads
«Мечта» — один из самых популярных тортов Минска. В кондитерской «Центральный» его называют легендой, а автор Екатерина Стрингель даже посвятила ему рассказ «Кондитер мечты», который вошел в сборник «Не (чистый) Минск».