В Гомеле пара зарегистрировала свой брак в костюмах Деда Мороза и Снегурочки 2 31.12.2025, 19:27

Фотофакт.

В Гомеле накануне празднования Нового года состоялась необычная регистрация брака: Станислав и Марина пришли в ЗАГС в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, пишет БелТА.

Молодые решили сделать 31 декабря особенной датой, чтобы в 2026 год войти настоящей семьей. Церемония прошла в ЗАГСе Новобелицкого района Гомеля, сама же история отношений парня и девушки была не менее сказочной.

Станислав и Марина познакомились в интернете: парень из Гомеля лайкнул фото девушки из Петрикова на сайте знакомств, после чего у них началась переписка и регулярная коммуникация. Несмотря на почти двести километров между городами, парень и девушка почувствовали, что близки друг другу.

Первая встреча состоялась в Гомеле год назад, тоже перед Новым годом: Станислав встретил Марину на вокзале, они прогулялись по Новобелицкому району. Парень подарил девушке сладкие угощения от Деда Мороза и даже расставил палатку в своей квартире — шутливо и торжественно одновременно.

Тогда 31 декабря Станислав предложил Марине стать его девушкой, а через полгода она переехала в Гомель. Теперь же они оформили отношения официально.

Для праздничной регистрации пара выбрала оригинальные костюмы: у Станислава — красная шуба до пола, у Марины — нежная голубая шубка со снежинками. Даже погода откликнулась на их чувства — снег красиво покрыл город.

Предложение руки и сердца Станислав сделал на мостике возле озера в Новобелицком районе: он встал на колено и подарил Марине уникальное кольцо из кожи, которое сделал сам. Во время регистрации молодые обменялись такими же кольцами.

Жизнь вместе их не пугает: они делят все домашние обязанности и любят готовить вместе. Станислав делает бургеры и суши, Марина — блюда из картофеля и грибов, всегда с любовью.

Первые пару дней нового года пара проведет с близкими, а позже отметит событие с друзьями. У них уже, кстати, есть общий кот Генрих, а Марина мечтает перевезти из Петрикова еще двух своих котов. Они планируют большую семью, потому что Марина любит детей и всегда мечтала быть многодетной мамой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com