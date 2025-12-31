В Гомеле пара зарегистрировала свой брак в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

В Гомеле пара зарегистрировала свой брак в костюмах Деда Мороза и Снегурочки2
- 31.12.2025, 19:27
Фотофакт.
В Гомеле накануне празднования Нового года состоялась необычная регистрация брака: Станислав и Марина пришли в ЗАГС в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, пишет БелТА.
Молодые решили сделать 31 декабря особенной датой, чтобы в 2026 год войти настоящей семьей. Церемония прошла в ЗАГСе Новобелицкого района Гомеля, сама же история отношений парня и девушки была не менее сказочной.
Станислав и Марина познакомились в интернете: парень из Гомеля лайкнул фото девушки из Петрикова на сайте знакомств, после чего у них началась переписка и регулярная коммуникация. Несмотря на почти двести километров между городами, парень и девушка почувствовали, что близки друг другу.
Первая встреча состоялась в Гомеле год назад, тоже перед Новым годом: Станислав встретил Марину на вокзале, они прогулялись по Новобелицкому району. Парень подарил девушке сладкие угощения от Деда Мороза и даже расставил палатку в своей квартире — шутливо и торжественно одновременно.
Тогда 31 декабря Станислав предложил Марине стать его девушкой, а через полгода она переехала в Гомель. Теперь же они оформили отношения официально.
Для праздничной регистрации пара выбрала оригинальные костюмы: у Станислава — красная шуба до пола, у Марины — нежная голубая шубка со снежинками. Даже погода откликнулась на их чувства — снег красиво покрыл город.
Предложение руки и сердца Станислав сделал на мостике возле озера в Новобелицком районе: он встал на колено и подарил Марине уникальное кольцо из кожи, которое сделал сам. Во время регистрации молодые обменялись такими же кольцами.
Жизнь вместе их не пугает: они делят все домашние обязанности и любят готовить вместе. Станислав делает бургеры и суши, Марина — блюда из картофеля и грибов, всегда с любовью.
Первые пару дней нового года пара проведет с близкими, а позже отметит событие с друзьями. У них уже, кстати, есть общий кот Генрих, а Марина мечтает перевезти из Петрикова еще двух своих котов. Они планируют большую семью, потому что Марина любит детей и всегда мечтала быть многодетной мамой.