ВСУ уничтожили две российские системы ПВО за час 31.12.2025, 19:40

Видео.

Силы беспилотных систем показали очередное видео охоты на российские системы противовоздушной обороны. На этот раз операторам СБС удалось всего за час уничтожить сразу две российские системы ПВО.

Об этом сообщает Telegram командующего СБС Роберта «Мадьяра» Бровди.

По словам «Мадьяра», в течение одного часа операторы СБС уничтожили один ЗРК «Бук» и один ЗРК «Тор». Поражение вражеских целей осуществили операторы батальона Asgard из состава 412 ОБр «Немезис».

«Птицы СБС из батальона Asgard 412 ОБр «Немезис» угнездили и испепелили 31 декабря два, один за другим, дорогостоящих хробачих зенитно-ракетных комплекса на Гуляйпольском и Ореховском направлениях», - отметил Бровди, приложив видео уничтожения систем ПВО.

