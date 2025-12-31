На улицах Гродно заметили такси с полным багажником мандаринов
- 31.12.2025, 19:51
Фотофакт.
На улицах Гродно заметили такси с полным багажником мандаринов, пишет портал Newgrodno.by.
Кажется, кто-то решил серьезно закупиться к Новому году. Размах действительно праздничный!
В магазинах и на рынках – предновогодняя суета, остались последние приготовления к встрече 2026-го.
Кто-то приобретает продукты с запасом – это понятно. Но этим, судя по фото из Гродно, можно чересчур увлечься, да так, что багажник будет сложно закрыть.
Автомобиль такси с необычным грузом сфотографировали на рынке. Весь багажник машины был плотно забит мандаринами.
Прохожих это позабавило. Как и автора снимка.
«Может, кто-то просто любит мандарины?» – поинтересовался он.
Не обошлось и без шуток про Чебурашку: вдруг этот мандариновый рай специально для него? Знаменитый герой книжек и мультиков положительно относился к цитрусовым, но нашли его в ящике с апельсинами. Впрочем, вкусы могли и измениться.