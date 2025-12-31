закрыть
31 декабря 2025, среда, 20:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На улицах Гродно заметили такси с полным багажником мандаринов

  • 31.12.2025, 19:51
На улицах Гродно заметили такси с полным багажником мандаринов

Фотофакт.

На улицах Гродно заметили такси с полным багажником мандаринов, пишет портал Newgrodno.by.

Кажется, кто-то решил серьезно закупиться к Новому году. Размах действительно праздничный!

В магазинах и на рынках – предновогодняя суета, остались последние приготовления к встрече 2026-го.

Кто-то приобретает продукты с запасом – это понятно. Но этим, судя по фото из Гродно, можно чересчур увлечься, да так, что багажник будет сложно закрыть.

Автомобиль такси с необычным грузом сфотографировали на рынке. Весь багажник машины был плотно забит мандаринами.

Прохожих это позабавило. Как и автора снимка.

«Может, кто-то просто любит мандарины?» – поинтересовался он.

Не обошлось и без шуток про Чебурашку: вдруг этот мандариновый рай специально для него? Знаменитый герой книжек и мультиков положительно относился к цитрусовым, но нашли его в ящике с апельсинами. Впрочем, вкусы могли и измениться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип