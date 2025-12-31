закрыть
31 декабря 2025
ГАИ Минска предупредила о снегопадах и гололедице в праздничные дни

Будьте максимально внимательными и осторожными.

В праздничные дни в столице ожидается ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют понижение температуры, снегопады и образование гололедицы на проезжей части. В связи с этим столичная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными.

Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость, строго соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений. Особое внимание следует уделять проезду пешеходных переходов, мостов, путепроводов и закруглений дорог – именно там риск аварий в сложных погодных условиях возрастает.

Отдельно в Госавтоинспекции обращают внимание на техническое состояние автомобилей. Машины должны быть оборудованы зимними шинами, а системы обогрева и очистки стекол – находиться в исправном состоянии. Это напрямую влияет на безопасность движения в условиях снегопада и гололеда.

Пешеходам также напоминают о мерах предосторожности. В темное время суток и при плохой видимости рекомендуется использовать световозвращающие элементы – они значительно повышают заметность человека на дороге и снижают риск ДТП. При переходе проезжей части следует быть особенно внимательными, соблюдать требования ПДД и выходить на дорогу только в установленных местах. Если на переходе есть светофор, начинать движение можно лишь на разрешающий зеленый сигнал.

