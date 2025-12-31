Держим строй! Денис Прокопенко

31.12.2025, 21:15

Денис Прокопенко

В 2026-м мы будем так же держать строй ради тех, кто за нами.

В который раз мы оказываемся в ситуации, когда решающими становятся наши психологическая стойкость и сила духа, которые дают нам возможность продолжать биться даже в абсолютной темноте. Враг снова пытается заставить нас сдаться, прежде всего в наших головах, потому что не может, как планировал, победить нас на поле боя. Наши уныние и отчаяние – последнее оружие россиян, на которое они сейчас делают основную ставку.

Главным фактором сохранения Украины были и остаются силы обороны. Солдаты, сержанты и офицеры, которые, несмотря на прогнозы и шум, усталость, разочарование, боль и страх, несмотря на саму смерть, упорно продолжают изо дня в день эффективно выполнять свою работу.

Сегодня, в момент, когда противник и сама судьба еще раз испытывают нас на прочность, мы должны вспомнить, ради чего и почему в течение 11 лет мы боремся против РФ – огромной машины смерти, целью которой является уничтожение всего, что отказывается подчиняться. Должны вспомнить, сколько раз наше государство находилось на краю пропасти и какими сверхчеловеческими усилиями украинский солдат каждый раз препятствовал его падению. И сейчас, как и в 2014-м, 2022-м и во все другие годы войны, у нас нет другого варианта, чем, стиснув зубы, еще крепче держать в руках оружие и не допускать разочарования.

Если мы опустим руки, то Украина не выживет. Мы заплатили очень высокую цену и продолжаем платить ее ежеминутно, чтобы сейчас не отчаяться. Судьба украинской нации в руках каждого, кто сейчас на фронте, кто формирует надежный тыл, кто поддерживает войско и работает на развитие государства. Это не пафосное преувеличение, это результат нашей деятельности или бездействия, эффективности или неэффективности, умноженных на потраченное время. Это необходимо принять и сделать соответствующие выводы, исходя из понимания того, что все зависит от нас. Я подчеркиваю – от каждого из нас.

Задачей украинского общества сейчас является еще большая, еще более активная, всеобъемлющая поддержка фронта. Эта поддержка также начинается с личной борьбы с унынием: с противостояния российским информационным атакам на наше сознание, с отказа повиноваться вымышленным россиянами сценариям капитуляции, с уверенности в необходимости каждому на своем месте прилагать все усилия ради общего дела.

Для нас 2025 год был годом сложных испытаний и трансформаций: «Азов» успешно сдерживал наступательные действия противника на сверхсложных участках фронта, расширялся до корпуса, развивался и наращивал боевую мощь, но вместе с тем, к сожалению, и терял своих достойнейших бойцов. Мы обязательно отомстим за них.

В 2026-м мы будем так же держать строй ради тех, кто за нами. В память обо всех погибших на этой войне. Кто был замучен и заморен голодом в прошлые века. Ради сотен тех азовцев, которые более трех с половиной лет находятся в российском плену, и их возвращение домой – наша обязанность. Для всех будущих поколений, которые должны жить в свободной Украине, а не под российской оккупацией. В конце концов, ради собственного достоинства, верности присяге и возможности в будущем без угрызений совести смотреть на свое отражение в зеркале. В будущем, единственным гарантом которого является украинское войско.

Держим строй!

Уничтожаем оккупантов!

Денис Прокопенко, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com