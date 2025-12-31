закрыть
31 декабря 2025, среда, 21:58
В обращение выпустили новые двухрублевые монеты

3
  • 31.12.2025, 20:41
  • 2,904
У них весьма необычный дизайн.

Национальный банк выпустил памятные монеты серии «Гісторыя беларускага машынабудавання». Об этом сообщила пресс-служба регулятора, заметило «Зеркало».

Серия состоит из шести монет: «Самазвал», «Грузавік», «Цягач», «Трактар», «Тралейбус» и «Камбайн». Номинал каждой — 2 рубля. Тираж — по 25 тысяч экземпляров каждого наименования.

Монеты изготовлены из стали: кольцо покрыто медью и латунью, середина — медью и никелем. Они имеют круглую форму с выступающим кантом. На боковой поверхности размещена повторяющаяся надпись «Беларусь», год чеканки — 2025 — и элементы национального орнамента.

На аверсе всех монет изображен официальный герб Беларуси, а также надписи «Беларусь» и «2 рублi». На реверсе — соответствующие виды техники и название серии «Гісторыя беларускага машынабудавання».

Монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему по нарицательной стоимости без каких-либо ограничений.

Стоимость, по которой их будет продавать регулятор, пока неизвестна.

