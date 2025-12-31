В Финском заливе задержали отправившееся из России судно

В Финском заливе задержали отправившееся из России судно2
Его подозревают в повреждении подводных кабелей.
Пограничная служба Финляндии задержала судно по подозрению в повреждении подводных кабелей в Балтийском море, сообщила финская полиция. По ее данным, корабль был обнаружен в Финском заливе со спущенным якорем. Речь идет о судне Fitburg, на борту которого на момент задержания находились 14 человек, уточняет Helsingin Sanomat. Согласно данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, корабль с таким названием вышел 30 декабря из порта в Санкт-Петербурге и направлялся в Израиль.
Судно подозревается в повреждении кабеля телекоммуникационной компании Elisa, проходящем между Хельсинки и Таллином. При этом кабель был поврежден в пределах исключительной экономической зоны Эстонии. В эстонском министерстве юстиции и цифровых коммуникаций, в свою очередь, сообщили о «сбоях» в работе четырех подводных кабелей, которые соединяют страну со Швецией и Финляндией. В нескольких случаях неисправности могли быть вызваны прошедшими в последние дни штормами, но причины обрыва двух кабелей расследуются.
В Финляндии правоохранительные органы провели осмотр задержанного судна, а генеральный прокурор страны издал постановление о возбуждении уголовного дела. «Полиция расследует инцидент как умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу, покушение на умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу и умышленное вмешательство в телекоммуникации», — уточнили в полиции. Президент страны Александр Стубб заявил, что Финляндия готова к различным вызовам в сфере безопасности и будет реагировать на них в случае необходимости.
В 2024 году в Балтийском море произошла серия инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей. Самым громким случаем было повреждения энергетической линии Estlink 2 в Финском заливе, соединяющей Финляндию и Эстонию. В январе 2025 года страны НАТО в ответ на возможные диверсии запустили миссию «Балтийский страж» (Baltic Sentry), перебросив в Балтийское море несколько фрегатов и морских патрульных самолетов. После запуска миссии инциденты, связанные с повреждением инфраструктуры, прекратились.