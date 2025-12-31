Івонка Сурвіла: Будзем верыць у тое, што ў бліжэйшым часе ўсе беларусы змогуць быць разам на сваёй вольнай Радзіме
- 31.12.2025, 21:27
Старшыня Рады БНР выступіла з традыцыйным святочным зваротам да беларусаў.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла звярнулася да беларусаў з традыцыйным святочным зваротам.
«Нам прыйшлося шмат перажыць за апошняе стагоддзе, многія з нас адзінае, што жадаюць – гэта выжыць неяк да лепшых часоў. Але не веру, што наш народ пойдзе ў няволю, каб выжыць! Мы замоцна любім нашую зямлю, замоцна цэнім нашыя людскія правы, каб задаволіцца чужым кавалкам хлеба», – заявіла старшыня Рады БНР у сваім святочным звароце да беларусаў:
Старшыня Рады БНР дадала, што моцна спадзяецца на пачуццё годнасці і еўрапейскія карані беларусаў. Яна згадала таксама свае апошнія размовы з некаторымі вызваленымі з турмы палітвязнямі, у тым ліку, Алесем Бяляцкім, Паўлам Севярынцам, Змітром Дашкевічам і ягонай сям’ёй.
Івонка Сурвіла нагадала, што надалей тысячы беларускіх сем’яў раз’яднаныя як турэмнымі кратамі, так дзяржаўнымі межамі.
«Будзем верыць у тое, што ў бліжэйшым часе ўсе беларусы змогуць быць разам на сваёй вольнай Радзіме», – сказала Івонка Сурвіла і пажадала беларусам утульна правесці святы і набрацца сілаў, каб неадкладна брацца за так патрэбную працу на карысць Бацькаўшчыны.