Где Путин и Герасимов?
- Юрий Бутусов
- 31.12.2025, 21:01
- 2,066
Украинские воины чистят дом за домом в Купянске, о захвате которого доложили диктатору РФ.
На Рождество работали в Купянске. Украинские воины чистят дом за домом, несмотря на яростное сопротивление врага. Нигде нет Путина и Герасимова, заявивших о захвате города. Путин ведь сказал, что пригласит в Купянск иностранных журналистов, но и в этом соврал, сюда боятся зайти и российские генералы, и Z-блоггеры.
Российские солдаты как крысы прячутся по подвалам, открыто не перемещаются, идет тяжелая кропотливая работа по их поиску и уничтожению. В воздухе постоянно российские дроны, поэтому передвижение возможно только от укрытия до укрытия в те моменты, когда дроны удаляются.
Воины бригады «Хартия» продолжают активно действовать в своей полосе. Особо отличился штурмовой батальон иностранных добровольцев «РУГ» бригады «Хартия» под командованием капитана Гамлета Авагяна. Российская 6-я армия пытается спасти окруженные российские подразделения в Купянске, пытаясь снова пробить наземный коридор, но атаки ежедневно отражаются со значительными потерями у врага.
Юрий Бутусов, Facebook