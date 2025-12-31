закрыть
В Бобруйске начали выпускать зефир со вкусом рома

  • 31.12.2025, 19:41
В Бобруйске начали выпускать зефир со вкусом рома

Фотофакт.

В Бобруйске предприятие «Красный пищевик» 30 декабря представило новинку — зефир со вкусом «горячего сливочного рома», пишет Blizko.by.

Праздничная акция прошла возле известной арт-инсталляции фабрики — ажурного яблоневого дерева. Дед Мороз и Снегурочка поздравляли прохожих с наступающим Новым годом и вручали самым смелым сладкие подарки.

Во время мероприятия также была организована новогодняя дегустация жевательных мармеладок «Чорныя чарвячкі» и «Белы мядзведзь».

В социальных сетях фабрика презентовала еще одну зимнюю новинку — бобруйский зефир со вкусом коктейля «Горячий сливочный ром». Пользователи оценили креатив и пообещали попробовать новый вкус под елкой.

