В Бобруйске начали выпускать зефир со вкусом рома
- 31.12.2025, 19:41
Фотофакт.
В Бобруйске предприятие «Красный пищевик» 30 декабря представило новинку — зефир со вкусом «горячего сливочного рома», пишет Blizko.by.
Праздничная акция прошла возле известной арт-инсталляции фабрики — ажурного яблоневого дерева. Дед Мороз и Снегурочка поздравляли прохожих с наступающим Новым годом и вручали самым смелым сладкие подарки.
Во время мероприятия также была организована новогодняя дегустация жевательных мармеладок «Чорныя чарвячкі» и «Белы мядзведзь».
В социальных сетях фабрика презентовала еще одну зимнюю новинку — бобруйский зефир со вкусом коктейля «Горячий сливочный ром». Пользователи оценили креатив и пообещали попробовать новый вкус под елкой.