Сырский назвал одну из сильнейших армий в мире

Сырский назвал одну из сильнейших армий в мире3
- 31.12.2025, 20:54
Она способна бить противника там, где он считал себя недосягаемым.
Армия Украины – одна из сильнейших и опытнейших в мире, тому свидетельство – почти 420 тыс. уничтоженных российских оккупантов только за 2025 год. Об этом в новогоднем поздравлении защитникам и защитницам Украины, опубликованном 31 декабря в Facebook, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Проходят последние часы 2025 года – еще одного года нашей стойкости, нашей отваги, нашего подвига. Спасибо каждому и каждой, кто сегодня с оружием в руках защищает Украину. Ваша служба, ваше мужество и ваша жертва уже стали частью истории. Благодаря каждому из вас Украина есть, и Украина будет», – написал он.
Сырский отметил, что самый сильный аргумент Украины – это ее вооруженные силы.
«Армия, которая держит строй против превосходящего противника и способна бить его там, где он считал себя недосягаемым», – подчеркнул главком ВСУ.
Как указал Сырский, дальнобойные удары Украины, ее технологии и украинская решимость «ежедневно ослабляют и уничтожают военную машину агрессора».
Так, средствами Deep Strike, украинскими дальнобойными дронами и ракетами силы обороны Украины «ежедневно выжигают российскую военную мощь, возможности военно-промышленного комплекса РФ, его нефтеперерабатывающие заводы», а следовательно, и «желание захватчиков продолжать эту войну», добавил главнокомандующий ВСУ.
«Это наш путь к справедливому миру. Мы имеем одну из сильнейших и опытнейших армий в мире. И почти 420 тыс. уничтоженных российских оккупантов только за этот год – яркое тому свидетельство», – заявил Сырский.
В Новом году он пожелал украинским военным «стойкости, силы и веры».
«Желаю выстоять там, где трудно. Победить там, где казалось невозможным. И самое главное – вернуться. Вернуться живыми. Вернуться с победой. Обнять своих родных, которые каждый день ждут нас с этой войны, верят в нас и живут этой надеждой. И самое главное – желаю всей нашей стране единства. Потому что в единстве наша сила. И в единстве наша победа. С Новым 2026 годом!» – резюмировал главком ВСУ.