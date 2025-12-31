Нас ждут перемены к лучшему
- 31.12.2025, 20:42
- 2,096
С Новым годом, друзья!
Мы благодарим вас за доверие, поддержку и солидарность в уходящем году. Спасибо всем, кто начинает свое утро с новостей на сайте Charter97.org и в наших социальных сетях.
Большое спасибо всем тем, кто поддерживает нас финансово. Ваша помощь важна как никогда раньше. Благодаря вам мы продолжаем говорить правду, называть вещи своими именами и быть голосом свободной Беларуси.
Пусть наступающий Новый год принесет больше света, надежды и сил. Пусть в вашей жизни будет место простому человеческому счастью — теплу дома, заботе близких, вере в чудо. Мы знаем, что впереди — перемены, свобода и возвращение Беларуси в большую европейскую семью.
С Новым годом! Жыве Беларусь!
Редакция сайта Charter97.org