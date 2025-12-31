Нас ждут перемены к лучшему 31.12.2025, 20:42

2,096

С Новым годом, друзья!

Мы благодарим вас за доверие, поддержку и солидарность в уходящем году. Спасибо всем, кто начинает свое утро с новостей на сайте Charter97.org и в наших социальных сетях.

Большое спасибо всем тем, кто поддерживает нас финансово. Ваша помощь важна как никогда раньше. Благодаря вам мы продолжаем говорить правду, называть вещи своими именами и быть голосом свободной Беларуси.

Пусть наступающий Новый год принесет больше света, надежды и сил. Пусть в вашей жизни будет место простому человеческому счастью — теплу дома, заботе близких, вере в чудо. Мы знаем, что впереди — перемены, свобода и возвращение Беларуси в большую европейскую семью.

С Новым годом! Жыве Беларусь!

Редакция сайта Charter97.org

