31 декабря 2025
Нас ждут перемены к лучшему

  • 31.12.2025, 20:42
  • 2,096
Нас ждут перемены к лучшему

С Новым годом, друзья!

Мы благодарим вас за доверие, поддержку и солидарность в уходящем году. Спасибо всем, кто начинает свое утро с новостей на сайте Charter97.org и в наших социальных сетях.

Большое спасибо всем тем, кто поддерживает нас финансово. Ваша помощь важна как никогда раньше. Благодаря вам мы продолжаем говорить правду, называть вещи своими именами и быть голосом свободной Беларуси.

Пусть наступающий Новый год принесет больше света, надежды и сил. Пусть в вашей жизни будет место простому человеческому счастью — теплу дома, заботе близких, вере в чудо. Мы знаем, что впереди — перемены, свобода и возвращение Беларуси в большую европейскую семью.

С Новым годом! Жыве Беларусь!

Редакция сайта Charter97.org

