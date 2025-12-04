Prada купила модный дом Versace 4.12.2025, 1:34

Названа сумма сделки.

Итальянская Prada Group во вторник сообщила о завершении сделки по приобретению своего бывшего конкурента — модного дома Versace, пишет ВВС.

Сумма сделки оценивается в 1,38 млрд долларов, что заметно ниже 2 млрд долларов, которые прежний владелец Versace — американская Capri Holdings — заплатил за бренд в 2018 году.

«Сегодня Prada S.p.A. объявляет об успешном завершении сделки по приобретению Versace у Capri Holdings после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», — говорится в коротком пресс-релизе Prada Group.

После завершения сделки пост исполнительного директора Versace займет Лоренцо Бертелли — директор по маркетингу Prada Group и сын Миуччи Прада, нынешнего исполнительного директора Prada и внучки Марио Прада, основавшего компанию в Милане в 1913 году.

По словам Бертелли, переговоры о покупке Versace велись последние несколько лет.

«Мы начали общаться в период пандемии, переговоры шли еще до продажи Capri компании Tapestry. Когда та сделка сорвалась из-за антимонопольных проблем, мы вернулись к обсуждению и попытались ускорить процесс», — сказал он Reuters в ноябре.

Как пишет британская Guardian, для Prada покупка модного дома станет очередным шагом на пути к превращению в одного из лидеров индустрии моды, способного составить конкуренцию французскому конгломерату LVMH, в который входит множество популярных люксовых брендов.

Сестра покойного основателя Versace, Донателла Версаче, покинула должность креативного директора модного дома в марте, проработав в компании 27 лет. Она отметила, что завершение сделки совпало с днем рождения Джанни Версаче.

