4 декабря 2025, четверг, 5:42
Президент Польши рассказал в Венгрии об угрозе возрождения российского империализма

  • 4.12.2025, 6:00
Президент Польши рассказал в Венгрии об угрозе возрождения российского империализма
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий выступил на брифинге для СМИ президентов Вышеградской группы.

Президент Польши Кароль Навроцкий во время визита в Венгрию для участия в саммите президентов Вышеградской группы предупредил, что самым большим вызовом для безопасности Восточной Европы является возрождение российского империализма.

Заявление Навроцкого на брифинге в венгерском городе Эстергом приводит «Укринформ».

Польский президент выступил на брифинге для СМИ президентов Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Он заявил, что самым большим из вызовов, которые сейчас стоят перед восточноевропейскими государствами, «является возрождение российского империализма».

«Я хотел бы сказать, и я коснулся этого также во время встречи Вышеградской группы: иллюзией является убеждение, что война в Украине является конфликтом исключительно между Россией и Украиной после нападения Российской Федерации на Украину. Гибридные операции, атаки на критическую инфраструктуру все более дерзко проводятся российской разведкой во многих европейских странах, включая Польшу», – подчеркнул Навроцкий.

Он добавил, что проинформировал лидеров Вышеградской группы о том, как гибридные действия и российские диверсии влияют на функционирование польского государства.

Навроцкий подчеркнул, что только сильное присутствие США и НАТО в Восточной Европе может гарантировать безопасность странам Вышеградской группы от российской угрозы.

Он добавил, что в общих интересах четырех государств лежит дальнейшее укрепление инфраструктурных связей, в частности в контексте достижения энергетической независимости.

По его словам, Варшава готова через газовые интерконнекторы транспортировать энергоносители в другие страны Вышеградской четверки, учитывая свое географическое положение.

