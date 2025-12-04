Президент Польши рассказал в Венгрии об угрозе возрождения российского империализма
- 4.12.2025, 6:00
Кароль Навроцкий выступил на брифинге для СМИ президентов Вышеградской группы.
Президент Польши Кароль Навроцкий во время визита в Венгрию для участия в саммите президентов Вышеградской группы предупредил, что самым большим вызовом для безопасности Восточной Европы является возрождение российского империализма.
Заявление Навроцкого на брифинге в венгерском городе Эстергом приводит «Укринформ».
Польский президент выступил на брифинге для СМИ президентов Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Он заявил, что самым большим из вызовов, которые сейчас стоят перед восточноевропейскими государствами, «является возрождение российского империализма».
«Я хотел бы сказать, и я коснулся этого также во время встречи Вышеградской группы: иллюзией является убеждение, что война в Украине является конфликтом исключительно между Россией и Украиной после нападения Российской Федерации на Украину. Гибридные операции, атаки на критическую инфраструктуру все более дерзко проводятся российской разведкой во многих европейских странах, включая Польшу», – подчеркнул Навроцкий.
Он добавил, что проинформировал лидеров Вышеградской группы о том, как гибридные действия и российские диверсии влияют на функционирование польского государства.
Навроцкий подчеркнул, что только сильное присутствие США и НАТО в Восточной Европе может гарантировать безопасность странам Вышеградской группы от российской угрозы.
Он добавил, что в общих интересах четырех государств лежит дальнейшее укрепление инфраструктурных связей, в частности в контексте достижения энергетической независимости.
По его словам, Варшава готова через газовые интерконнекторы транспортировать энергоносители в другие страны Вышеградской четверки, учитывая свое географическое положение.