закрыть
4 декабря 2025, четверг, 5:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мелони сделала заявление о военной помощи Украине на 2026 год

  • 4.12.2025, 5:36
Мелони сделала заявление о военной помощи Украине на 2026 год

СМИ писали, что Италия медлит с поддержкой.

Правительство Италии до конца года примет декрет, который позволит продолжить военную помощь Украине в следующем, 2026 году. Об этом 3 декабря во время визита в Бахрейн заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее цитирует ANSA.

По словам Мелони, действующий декрет теряет силу 31 декабря. Поэтому будет принят новый декрет, отметила политик.

Мелони добавила, что правительство Италии поможет Украине «защититься от агрессора». Это, как подчеркнула премьер, не значит, что ее правительство «работает против мира» в Украине.

«Это значит, что пока идет война, мы будем помогать Украине защищаться от агрессора», – указала Мелони.

Премьер Италии добавила, что было проведено несколько заседаний правительства, чтобы это стало возможным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун