Мелони сделала заявление о военной помощи Украине на 2026 год 4.12.2025, 5:36

СМИ писали, что Италия медлит с поддержкой.

Правительство Италии до конца года примет декрет, который позволит продолжить военную помощь Украине в следующем, 2026 году. Об этом 3 декабря во время визита в Бахрейн заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее цитирует ANSA.

По словам Мелони, действующий декрет теряет силу 31 декабря. Поэтому будет принят новый декрет, отметила политик.

Мелони добавила, что правительство Италии поможет Украине «защититься от агрессора». Это, как подчеркнула премьер, не значит, что ее правительство «работает против мира» в Украине.

«Это значит, что пока идет война, мы будем помогать Украине защищаться от агрессора», – указала Мелони.

Премьер Италии добавила, что было проведено несколько заседаний правительства, чтобы это стало возможным.

