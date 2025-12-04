Трамп впервые прокомментировал переговоры в Москве 4.12.2025, 8:21

3,016

Дональд Трамп

Президент США не знает, что делает Кремль.

Американский лидер Дональд Трамп впервые прокомментировал переговоры делегации США с российским диктатором Владимиром Путиным, которые прошли в Москве. По его словам, встреча была удачной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Трамп отметил, что у американских переговорщиков, его спецпредставителя Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера была достаточно хорошая встреча с Путиным.

«Я не знаю, что делает Кремль. Могу вам сказать, что у них была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным», - заявил глава Белого дома.

Он также отметил, что российский диктатор хотел бы закончить войну - по крайней мере, у его представителей сложилось такое впечатление.

«Он хотел бы закончить войну - таким было их впечатление. Насколько это соответствует действительности, вы знаете, но их впечатление было таким, что он хотел бы, чтобы война закончилась. Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни», - сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что Путин хотел бы вести торговлю со Штатами вместо того, чтобы терять тысячи солдат каждую неделю, что невозможно в случае продолжения войны.

«Я думаю, он хотел бы торговать с Соединенными Штатами Америки, если честно, вместо того, чтобы терять тысячи солдат каждую неделю. Но их впечатление было очень четким: он хотел бы заключить сделку. Посмотрим, что будет», - сказал глава Белого дома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com