Трамп впервые прокомментировал переговоры в Москве
- 4.12.2025, 8:21
- 3,016
Президент США не знает, что делает Кремль.
Американский лидер Дональд Трамп впервые прокомментировал переговоры делегации США с российским диктатором Владимиром Путиным, которые прошли в Москве. По его словам, встреча была удачной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Трамп отметил, что у американских переговорщиков, его спецпредставителя Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера была достаточно хорошая встреча с Путиным.
«Я не знаю, что делает Кремль. Могу вам сказать, что у них была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным», - заявил глава Белого дома.
Он также отметил, что российский диктатор хотел бы закончить войну - по крайней мере, у его представителей сложилось такое впечатление.
«Он хотел бы закончить войну - таким было их впечатление. Насколько это соответствует действительности, вы знаете, но их впечатление было таким, что он хотел бы, чтобы война закончилась. Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни», - сказал президент США.
Трамп подчеркнул, что Путин хотел бы вести торговлю со Штатами вместо того, чтобы терять тысячи солдат каждую неделю, что невозможно в случае продолжения войны.
«Я думаю, он хотел бы торговать с Соединенными Штатами Америки, если честно, вместо того, чтобы терять тысячи солдат каждую неделю. Но их впечатление было очень четким: он хотел бы заключить сделку. Посмотрим, что будет», - сказал глава Белого дома.