В России после атаки дронов пылает крупный химзавод 4.12.2025, 8:25

Взрывы прогремели в Орле и Ставропольском крае.

В ночь на 4 декабря в Орловской области и Ставропольском крае России прогремели сильные взрывы на фоне атаки беспилотников. Известно о вероятном поражении крупного химзавода «Азот» в Невинномысске, пишет «Фокус».

Очевидцы насчитали не менее 10 взрывов в городе Орел Орловской области РФ: россияне жалуются, что от «хлопков» у них едва не повылетали окна. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

«Видны вспышки в небе. По словам очевидцев, БпЛА летят на низкой высоте», — сообщают местные СМИ.

По данным OSINT-каналов, попадание могло произойти неподалеку от местной ТЭЦ. Официальных комментариев от российских властей или подтверждения атаки на момент публикации не поступало.

Атака на Ставропольский край РФ

Параллельно об атаке беспилотников сообщили жители города Невинномысск Ставропольского края РФ. Очевидцы насчитали не менее 6 взрывов в городе и слышали сирены об опасности.

По предварительной информации OSINT-каналов, в Невинномысске под ударом, предварительно, оказалось крупное химическое предприятие «Невинномысский Азот». На месте, как демонстрируют кадры в соцсетях, начался пожар.

Завод считается одним из крупнейших в России производителей азотных удобрений и аммиака, а также сырья для взрывчатки. Однако официального подтверждения пока нет.

Стоит заметить, что предприятие «Невинномысский Азот» уже не первый раз атакуют дроны. Предыдущий обстрел состоялся в июле 2025 года.

