В Литве перехвачено более 84 тысяч пачек контрабандных белорусских сигарет 4.12.2025, 8:48

2,162

Пограничники провели рейд по нескольким районам страны.

Литовские пограничники провели рейд по нескольким районам страны и обнаружили более 84 тысячи пачек контрабандных белорусских сигарет. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

В Мажейкском районе в результате обысков пограничники обнаружили более 23,5 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками и без них. Среди них были сигареты Queen Menthol и NZ Gold, Marlboro Gold Original, Marlboro, Winston Blue и Marlboro Gold. Были задержаны два человека — оба жители Литвы и две машины.

Еще шесть человек и четыре автомобиля были задержаны в Вильнюсском и Шальчининкском районах. Во время обысков в транспортных средствах и жилых помещениях обнаружено 57 тысяч пачек сигарет с белорусскими марками и почти 30 тысяч евро наличными.

В Варенском районе были задержаны двое местных жителей. В их авто пограничники обнаружили 3560 пачек сигарет Minsk Capital QS и NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Стоимость этой партии сигарет, включая все налоги, подлежащие уплате в Литве, составляет 18 512 евро.

Против всех задержанных ведется расследование.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com