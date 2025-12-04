закрыть
4 декабря 2025, четверг, 10:26
В Литве перехвачено более 84 тысяч пачек контрабандных белорусских сигарет

  • 4.12.2025, 8:48
  • 2,162
Пограничники провели рейд по нескольким районам страны.

Литовские пограничники провели рейд по нескольким районам страны и обнаружили более 84 тысячи пачек контрабандных белорусских сигарет. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

В Мажейкском районе в результате обысков пограничники обнаружили более 23,5 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками и без них. Среди них были сигареты Queen Menthol и NZ Gold, Marlboro Gold Original, Marlboro, Winston Blue и Marlboro Gold. Были задержаны два человека — оба жители Литвы и две машины.

Еще шесть человек и четыре автомобиля были задержаны в Вильнюсском и Шальчининкском районах. Во время обысков в транспортных средствах и жилых помещениях обнаружено 57 тысяч пачек сигарет с белорусскими марками и почти 30 тысяч евро наличными.

В Варенском районе были задержаны двое местных жителей. В их авто пограничники обнаружили 3560 пачек сигарет Minsk Capital QS и NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Стоимость этой партии сигарет, включая все налоги, подлежащие уплате в Литве, составляет 18 512 евро.

Против всех задержанных ведется расследование.

