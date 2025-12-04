закрыть
ВСУ ударили авиабомбой GBU-62 по пункту управления оккупантов в Волчанске

  • 4.12.2025, 9:09
  • 3,198
Удар корректировали с помощью разведдрона.

Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления дронами и узлу связи российских захватчиков в Волчанске Харьковской области. Видео атаки опубликовали в Telegram-канале «Соняшник».

Как рассказывает украинское издание «Мілітарний», для удара по цели была использована авиабомба GBU-62 с комплектом JDAM-ER. В Украине их интегрировали на истребители МиГ-29.

«GBU-62 – это 500-фунтовый (примерно 226 кг, – ред.) боеприпас на базе привычной авиабомбы Mk-82, к которому добавили комплект JDAM с GPS/INS и планерный модуль ER для увеличения дальности», – объясняют авторы.

Отмечается, что благодаря модулю ER после отделения от самолета у боеприпаса разворачиваются крылья. Поэтому он не не падает по крутой траектории, а планирует, что позволяет преодолеть десятки километров.

«Такая схема позволяет нанести удар с безопасной дистанции, когда защита цели плотная или когда самолет-носитель не может приближаться слишком близко», – пишет ресурс.

