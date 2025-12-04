NYT: Путин чувствует давление 1 4.12.2025, 8:59

Эксперты назвали главные «болевые точки» РФ.

Активные переговоры между США и Россией по войне в Украине до сих пор не принесли прорыва. Перед встречей с американской делегацией 2 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что готов продолжать войну против европейских союзников Украины.

В The New York Times отмечают, что Россия сталкивается с рядом проблем, которые могут влиять на ход конфликта, однако ни одна из них пока не дает США значительного преимущества в переговорах.

«Есть моменты, когда Путин, вероятно, чувствует давление, но ни один из них не достиг такой точки, когда он чувствует, что должен принять решение, или у него закончились варианты», - отметила Фиона Хилл, старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне.

Российская экономика и санкции

Перед переговорами Путин подчеркнул, что Россия имеет экономические и военные ресурсы для продолжения боевых действий. Юрий Ушаков, советник главы РФ по внешней политике, добавил, что недавние успехи российских войск «положительно повлияли» на переговорный процесс.

Вместе с тем, доходы РФ от нефти и газа, которые финансируют войну, сократились, а США ввели новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

«Снижение доходов от нефти, вероятно, будет постоянной головной болью России», - заявил Клиффорд Купчан, глава нью-йоркской группы Eurasia Group.

Банковский кризис и высокие процентные ставки также оказывают давление на экономику РФ. В частности, государственная монополия «Российские железные дороги» имеет долги более 50 млрд долларов, а производство автомобилей сократилось из-за падения продаж.

Потери и боевые результаты России

В то же время Россия продолжает достигать результатов на поле боя, хотя аналитики отмечают огромные потери. Новые рекруты заменяют около 30 000 погибших ежемесячно, частично мотивированные высокими зарплатами.

«Путин, видимо, не против изнурительной войны на истощение и неоднократно заявляет, что Россия побеждает», - заключают в издании.

