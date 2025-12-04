Как снять старые наклейки со стекла авто без царапин? 2 4.12.2025, 9:05

Клей исчезнет за минуту.

Некоторые владельцы автомобилей оставляют старые наклейки на лобовом или заднем стекле, не задумываясь, что они портят вид авто.

Стало известно, как безопасно избавиться от таких наклеек, не повредив стекло или тонировку.

Методы удаления наклеек

Как пишет издание Jalopnik, перед снятием старых или потрескавшихся наклеек следует очистить стекло с помощью чистящего средства без аммиака и микрофибровой салфетки. Затем попробуйте аккуратно снять наклейку лезвием или старой кредитной картой, избегая царапин.

Если клей не отходит, эксперты советуют нагреть наклейку феном или паровым утюгом, чтобы смягчить клеевую основу. Альтернативно можно применить растительное масло, WD-40 или теплую мыльную воду, оставив раствор на несколько минут перед удалением наклейки.

Удаление наклеек с тонированного стекла

Особую осторожность следует соблюдать при удалении наклеек с тонированного стекла. Керамические и углеродные пленки прочнее традиционных, но острые предметы, как лезвия, могут их повредить.

Эксперты советуют сначала нагреть наклейку снаружи в течение 1-2 минут круговыми движениями, а затем аккуратно отклеить ее изнутри с помощью старой кредитной карты. После удаления наклейки можно очистить остатки клея средством для удаления клея или мыльным раствором, не нажимая слишком сильно, и завершить очистку стеклоочистителем без аммиака и мягким полотенцем из микрофибры.

Эти советы помогут сохранить идеальный вид автомобиля, не повредив стекло и тонировку, и гарантируют безопасное удаление старых наклеек.

