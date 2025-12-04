«Носите белорусское и кайфуйте» 2 4.12.2025, 9:24

Белорус возмутился качеством обуви «Белвест».

Белорус пожаловался в TikTok на качество туфель «Белвест», которые купил «на особый случай». Мужчина утверждает, что обувь пролежала в коробке около года, он обул туфли всего раз — и подошва дала трещину без активной эксплуатации, просто во время прогулки по плитке у знакомых в частном доме, обратило внимание BGMedia.

В ролике покупатель подробно показывает почти новые пятки, чистую стельку и отсутствие следов носки.

«Абсолютно один раз надевал… стояли в коробочке. Вот такое качество — made in Belarus», — возмущается покупатель и демонстрирует потрескавшуюся подошву на обеих туфлях.

В комментариях одни смеются и иронизируют, другие напоминают о старых временах.

«Так это туфли — в последний путь».

«Да, «Белвест» потерял свою марку… Марко лучше намного».

«Покупал «Белвест» на выпускной в 1999-м — неубиваемые были!»

«Раньше качество было, теперь ценник негуманный».

Кто-то защищает производителя и винит условия хранения.

«Если обувь лежит — она высыхает. Надо носить, а не беречь».

«Обувь должна работать. Стояла 10 лет — вот и треснула».

Но есть и те, кто сталкивался с таким же дефектом.

«Не только у «Белвест», у «Марко» то же самое — подошва ломается».

«У меня ECCO так развалились. Пролежали — и все».

К слову, по законодательству гарантия на подошву — два года, даже если чек не сохранился. Продавцы могут найти покупку по кассе или по операции в интернет-банкинге.

«У «Белвеста» на подошву два года гарантии, несите обратно».

«Мы сдавали без коробки — приняли».

То есть в подобной ситуации человек действительно имеет право вернуть товар по браку.

Пользователи активно обсуждают причины некачественной обуви. Среди них — дешевая подошва, якобы закупаемая в Китае, изменение состава материалов по сравнению с 90-ми и 2000-ми, экономия на сырье ради более низкой себестоимости, а также пересушивание обуви при долгом хранении.

Напомним, производитель обуви «Белвест» столкнулся с финансовыми трудностями и сам обратился в суд с заявлением о признании себя несостоятельным по долговым обязательствам.

26 сентября было возбуждено дело о банкротстве и открыл конкурсное производство. Это этап банкротства, цель которого — рассчитаться с кредиторами и защитить права всех сторон. Если оздоровить должника нельзя, начинается его ликвидация.

