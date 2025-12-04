Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли
- 4.12.2025, 9:32
Аналитики ожидали обратного.
Запасы нефти в США увеличились на 574.000 баррелей за неделю, завершившуюся 28 ноября, до 427,5 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.
Запасы бензина выросли на 4,52 миллиона до 214,42 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 2,06 миллиона до 114,29 миллиона баррелей.
Аналитики ожидали, что запасы нефти упадут на 820.000 баррелей, запасы бензина вырастут на 1,47 баррелей, а дистиллятов - на 710.000 баррелей.