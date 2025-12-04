Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли 4.12.2025, 9:32

1,140

Аналитики ожидали обратного.

Запасы нефти в США увеличились на 574.000 баррелей за неделю, завершившуюся 28 ноября, до 427,5 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Запасы бензина выросли на 4,52 миллиона до 214,42 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 2,06 миллиона до 114,29 миллиона баррелей.

Аналитики ожидали, что запасы нефти упадут на 820.000 баррелей, запасы бензина вырастут на 1,47 баррелей, а дистиллятов - на 710.000 баррелей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com