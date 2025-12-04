закрыть
4 декабря 2025, четверг, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

  • 4.12.2025, 9:32
  • 1,140
Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

Аналитики ожидали обратного.

Запасы нефти в США увеличились на 574.000 баррелей за неделю, завершившуюся 28 ноября, до 427,5 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Запасы бензина выросли на 4,52 миллиона до 214,42 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 2,06 миллиона до 114,29 миллиона баррелей.

Аналитики ожидали, что запасы нефти упадут на 820.000 баррелей, запасы бензина вырастут на 1,47 баррелей, а дистиллятов - на 710.000 баррелей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун