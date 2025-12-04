Может ли в Беларуси начальник читать переписку сотрудников с рабочего компьютера? 1 4.12.2025, 9:37

Юрист ответил.

Имеет ли право наниматель читать переписку сотрудников, которая ведется с рабочих устройств, рассказал «Мінскай праўдзе» адвокат Дмитрий Вашкель.

Эксперт отметил, что статья 28 Конституции гласит, что каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, включая тайну корреспонденции, телефонных и иных сообщений, а также на защиту чести и достоинства.

Кроме того статья 203 Уголовного кодекса предусматривает наказание за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений. К уголовной ответственности можно привлечь, если переписка стала достоянием других лиц без согласия адресата.

Однако работодатель вправе контролировать использование рабочего оборудования, а конфиденциальность переписки на рабочем устройстве не гарантирована.

— Законодательство Республики Беларусь не содержит прямого запрета на личную переписку на рабочем месте, но стоит учитывать, что рабочий компьютер — это собственность работодателя. Он может устанавливать правила использования рабочего оборудования и контролировать использование, в том числе проверять электронную почту и другие коммуникации, — подчеркнул Дмитрий Вашкель.

При этом работодатель обязан письменно уведомить сотрудников о правилах использования корпоративных компьютеров, средств связи и о возможном мониторинге.

— Данное условие должно быть закреплено в локальных документах (правилах внутреннего распорядка) или трудовом договоре, с которыми работники ознакомлены под роспись. Мониторинг возможен только в отношении переписки, которая ведется с использованием принадлежащих компании ресурсов: корпоративной почты, рабочих аккаунтов в мессенджерах на служебных устройствах. Такой контроль должен быть обусловлен законными и обоснованными целями, например, для защиты коммерческой тайны, проверки эффективности работы или предотвращения правонарушений, — отметил специалист.

Дмитрий Вашкель посоветовал работникам использовать для личной переписки только личные устройства и аккаунты.

