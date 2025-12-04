Хам года1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 4.12.2025, 9:49
Захарова, пожалуй, вскипела бы.
Лента скрепных новостей словно юмористический журнал. На экран выплывает сообщение: «Дмитрий Медведев получил премию «Юрист года» за особый вклад в развитие права».
«What's the fuck!?» - воскликнул бы, услышав эту новость, герой американских боевиков, которые Медведев, возможно, смотрел в «бандитском Петербурге» 90-х.
Какой еще «юрист года»!? Скажем, если бы Медведеву дали премию «Хам года», то это было бы понятно. Захарова, пожалуй, вскипела бы («Почему ему, а мне?!»), но в целом все бы признали – достоин. Или, допустим, могли бы дать премию «Б.у. президент года» - тоже все ясно. Наконец, «Дегустатор года»! Изящное, деликатное название. Тоже заслужил.
А здесь «Юрист года»… Причем, вручавший премию Сергей Степашин, когда-то имевший свое достоинство (в 1995-м добровольно ушел в отставку с поста главы ФСБ после неудачной операции против бандита Басаева в Буденновске), а ныне впавший в ничтожность, еще и сказал Медведеву: «Спасибо, что согласились принять эту премию». Как же так, Сергей Вадимович? Стыдно слушать.
И с формальной точки зрения – какие юридические заслуги у Медведева в уходящем году? Не можем припомнить. Право и компания, к которой принадлежит Медведев, обитают в разных вселенных. Если что и утверждал Медведев своей деятельностью в уходящем году, то это бесправие. Все они там юристы, отчего-то только в стране все у них «по понятиям».
