закрыть
4 декабря 2025, четверг, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британия и Норвегия создадут флот для отслеживания подводных лодок РФ

  • 4.12.2025, 9:59
Британия и Норвегия создадут флот для отслеживания подводных лодок РФ

Стали известны детали соглашения.

Великобритания и Норвегия готовятся подписать оборонное соглашение. Оно предусматривает создание совместного военно-морского флота для отслеживания за российскими подводными лодками в Северной Атлантике.

Об этом сообщает The Independent.

Детали соглашения

Цель пакта - защитить подводные интернет-кабели и трубопроводы, которые стали более уязвимыми из-за роста российской активности.

По информации британского Министерства обороны, за последние два года количество российских кораблей возле Британии выросло на 30%.

Подписать документ планируют во время встречи премьера Кира Стармера с норвежским главой правительства Йонасом Гаром Стере на военной базе в Шотландии.

Соглашение получило название «Lunna House Agreement» в честь исторической базы на Шетландских островах. Основой пакта является контракт на строительство военных кораблей стоимостью 13,3 млрд долларов.

Новый флот и его задачи

Как отмечается в статье, новые корабли должны обеспечить контроль за перемещениями российского флота в водах между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Они будут защищать подводные кабели и трубопроводы, которые являются ключевыми для систем связи, энергоснабжения и газовых поставок.

В рамках соглашения Великобритания также присоединится к норвежской программе создания базовых кораблей для беспилотных систем противоминной и подводной войны.

Стратегическое значение

Кроме того, британские морские пехотинцы будут проходить тренировки в Норвегии для действий в сложных зимних условиях, а страны расширят сотрудничество по использованию торпед Sting Ray и проведению совместных учений.

Отдельным направлением станет развитие автономных систем НАТО на Крайнем Севере.

Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул важность нового партнерства.

«В это время глубокой глобальной нестабильности, когда в наших водах появляется все больше российских кораблей, мы должны сотрудничать с международными партнерами для защиты нашей национальной безопасности. Это историческое соглашение с Норвегией укрепляет нашу способность защищать границы и критическую инфраструктуру, от которой зависят наши страны», - подчеркнул он.

Также сообщается, что королевский флот получит современные норвежские морские ударные ракеты, способные поражать цели на дистанции более 100 миль.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун