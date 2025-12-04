Дряхлеющий Лукашенко отправился в последнее турне? 3 4.12.2025, 10:01

3,570

Состояние здоровья не оставляет шансов диктатору.

Правитель Беларуси за последнюю неделю посетил ряд стран, где, по официальной версии, «обсуждал ход реализации важнейших проектов двустороннего сотрудничества».

«Филин» узнал у политического обозревателя Александра Фридмана, какими могли быть реальные цели маршрута с затейливой географией.

— Во-первых, Мьянма, Оман и Алжир — это все недемократические страны, где смотрят на права человека и подобные вопросы так, как и в самой Беларуси. Поэтому для Лукашенко это идеальные партнеры. Там действительно могут быть и рынки сбыта для белорусских товаров и услуг разного рода.

В общем, эти страны объединяет то, что в каждой у Лукашенко есть интересы. Он считает, что должен посетить их лично, чтобы придать сотрудничеству необходимый импульс. С другой стороны, это и те государства, которые готовы с ним разговаривать. Их не так много.

Возможно, из-за того, что совершать поездки Лукашенко довольно сложно (из-за состояния здоровья – ред.), он решил одним махом проехать по всем.

— Но цели в каждой стране у него были разные?

— Они отличались. В Мьянму был официальный ответный визит. В случае Омана это можно отнести к развитию отношений, дальнейшему их углублению.

Допускаю, что там еще были и медицинские цели. Потому что все-таки официальная программа была небольшой и выглядел Лукашенко во время этих встреч как-то нетипично, не был в костюме.

Не исключено, что в Омане Лукашенко могли провести медицинские обследования, возможно, был и отдых. Все-таки Оман — это богатое государство с высоким уровнем медицины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com