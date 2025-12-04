Алексей Протас отдал голевую передачу в матче, где его «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе» 4.12.2025, 10:15

Алексей Протас

Белорус продлил бомбардирскую серию до четырех игр.

Амбассадор Betera Алексей Протас помог «Вашингтону» одержать крупную победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного сезона НХЛ, пишет betnews.by.

Сан-Хосе — Вашингтон — 1:7 (Регенда, 52:58-бол.; Овечкин, 8:25, 22:41-бол., Милано, 10:05, Леонард, 13:35, 41:03, Духайм, 17:07-мен., Д.Строум, 39:34).

Результативные баллы набрали 11 игроков гостей, включая вратаря Чарли Линдгрена, у которого ассист. Александр Овечкин и Райан Леонард сделали по дублю.

Алексей Протас отыграл 16 минут 6 секунд на фланге второго звена. Он однажды бросил по воротам и ассистировал при четвертом взятии ворот хозяев, которое случилось в меньшинстве. Показатель полезности +1.

Всего в нынешнем сезоне у Протаса 18 (8+10) результативных баллов в 28 играх. «Вашингтон» возглавляет Восточную конференцию, опережая на 2 очка «Каролину» и «Тампу».

