Алексей Протас отдал голевую передачу в матче, где его «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе»
- 4.12.2025, 10:15
Белорус продлил бомбардирскую серию до четырех игр.
Амбассадор Betera Алексей Протас помог «Вашингтону» одержать крупную победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного сезона НХЛ, пишет betnews.by.
Сан-Хосе — Вашингтон — 1:7 (Регенда, 52:58-бол.; Овечкин, 8:25, 22:41-бол., Милано, 10:05, Леонард, 13:35, 41:03, Духайм, 17:07-мен., Д.Строум, 39:34).
Результативные баллы набрали 11 игроков гостей, включая вратаря Чарли Линдгрена, у которого ассист. Александр Овечкин и Райан Леонард сделали по дублю.
Алексей Протас отыграл 16 минут 6 секунд на фланге второго звена. Он однажды бросил по воротам и ассистировал при четвертом взятии ворот хозяев, которое случилось в меньшинстве. Показатель полезности +1.
Всего в нынешнем сезоне у Протаса 18 (8+10) результативных баллов в 28 играх. «Вашингтон» возглавляет Восточную конференцию, опережая на 2 очка «Каролину» и «Тампу».