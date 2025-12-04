Две новые страны будут покупать американское оружие для Украины 4.12.2025, 10:21

Марк Рютте

Генсек НАТО раскрыл подробности.

Австралия и Новая Зеландия теперь будут тоже покупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL. Об этом проинформировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, Австралия выделит на покупку американского оружия для ВСУ 63 млн долларов, а Новая Зеландия - 8,7 млн долларов. К сожалению, он не уточнил, какое именно американское оружие и военное оборудование получат Вооруженные силы Украины за счет этих государств.

Рютте подчеркнул, что присоединение новых стран к инициативе PURL означает, что не будет перебоев в поставках оружия, военного оборудования и боеприпасов Киеву.

Отметим, что инициатива PURL ранее была рассчитана только на страны НАТО. Некоторые государства этого Альянса делают взносы, на которые потом у США покупают оружие, необходимое Украине. После получения денег Соединенные Штаты передают оружие покупателям, а те уже отправляет его Киеву. Но Австралия и Новая Зеландия не входят в НАТО, тем не менее они присоединились к инициативе PURL, что свидетельствует про их очень большую помощь Украине в ее борьбе с российскими оккупантами.

Одновременно с этим недавно Италия заявила, что прекращает покупать у США оружие для Украины в рамках PURL. Рим считает, что нужно сосредоточиться на реализации нового мирного плана по прекращению войны России против Украины, который разработала администрация президента США Дональда Трампа.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни уверен, что Украине в случае подписания мирного соглашения понадобятся другие виды помощи, например, гарантии безопасности. Но Италия продолжит оказывать Киеву экономическую, финансовую и гуманитарную помощь.

