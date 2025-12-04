закрыть
4 декабря 2025, четверг
Трамп: Я сказал Мадуро пару вещей

3
  • 4.12.2025, 10:37
  • 4,086
Трамп: Я сказал Мадуро пару вещей
Дональд Трамп

Президент США заинтриговал содержанием телефонного разговора с правителем Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро сказал ему «пару вещей». Комментарий прозвучал на фоне якобы усилий убрать венесуэльского лидера с поста и выслать в другую страну.

Об этом сообщает Белый дом.

В частности, один из журналистов спросил, связывался ли Трамп снова с Мадуро и работает ли его «кампания давления» на венесуэльского лидера. В ответ президент сказал следующее:

«Сами скажите. Работает? Это не компания давления. Это, я думаю, гораздо большее. Но я коротко с ним поговорил. Просто сказал ему пару вещей. Посмотрим, что из этого выйдет», - отметил Трамп.

Также он в очередной раз заявил, что Венесуэла посылает в США наркотики и отправляет людей, которых не должна отправлять.

«Они прислали нам... они опустошили свои тюрьмы, отправив людей в нашу страну», - резюмировал глава Белого дома.

