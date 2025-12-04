«Бюджет общий, но есть статья расходов: жена» 1 4.12.2025, 10:51

Кто должен делать домашнюю работу? Раньше таких вопросов не возникало, а теперь любые бытовые вещи готовы взять на себя специально обученные люди: сотрудники клинингов, доставок и других полезных сервисов. Если делать такую работу самому, она условно бесплатная, но наши сегодняшние героини получают за это «зарплату жены». За что женщины получают такую «зарплату», на что тратят деньги и как это влияет на отношения в паре? Onliner рассказал три истории.

«Было бы выгоднее найти вторую работу»

Анастасия пока только готовится к свадьбе со своим парнем, но говорит, что больше года получает «зарплату жены» (или «зарплату девушки», если так пока правильнее).

— Именно «зарплатой жены» мы эти деньги не называем, но, по сути, так и есть: я получаю деньги, потому что трачу больше времени и сил на то, чтобы обеспечивать наш быт. Конечно, мы не ведем учет, кто сколько посуды помыл или сколько ужинов приготовил, но, так или иначе, примерно 80% всех этих забот на мне, — считает девушка. — Я как-то подняла этот вопрос, сказала, что очень устаю и мне нужна какая-то мотивация, — в разговоре мы как-то пришли к тому, что парень каждый месяц будет давать мне деньги.

— Почему вы взяли на себя 80% быта, если это вас не устраивает?

— Все как-то само собой сложилось. В самом начале мы толком не обсуждали быт, а когда съехались два года назад, то я брала инициативу, и теперь уже хочется сказать: так исторически сложилось, что я ответственна за готовку, уборку и досуг, веду календарь дней рождения, дел и поездок. За продуктами мы ездим вместе, но список покупок составляю я.

Фиксированного размера «зарплаты жены» у пары нет, обычно это что-то в районе 500 рублей. Много это или мало, Анастасии оценить сложно. Например, когда пара ездила в отпуск, девушка не получила денег, потому что тур обошелся примерно в $5 тыс. на двоих — его оплатил парень.

Девушка говорит, что получает «среднюю минскую зарплату», а парень — где-то в два раза больше, живут они в его квартире. Каждый платит сам за себя, но парень обычно рассчитывается в магазинах за продукты и оплачивает отдых.

— Конечно, я не уволилась и не начала шиковать, — смеется Анастасия. — В плане работы ничего не изменилось. Я сейчас в маленькой компании, возможностей для карьерного роста там у меня практически нет. Иногда я думаю над тем, чтобы сменить работу, начать вкалывать по-настоящему и поднять свою зарплату, но понимаю, что после свадьбы мы будем готовиться к тому, чтобы завести ребенка, и будет совсем не до этого.

В «зарплату жены» девушка включает не только бытовые обязанности, но и время на то, чтобы запланировать совместный отдых или свидания.

— Не то чтобы я намекала, что мой парень разленился, когда мы съехались… Но думаю, что многие девушки меня поймут: если раньше он готовил, убирал и стирал сам, то сейчас все как бы по умолчанию должна делать я. Он не замечает, что нет продуктов или нужно убирать, — только если напомнить, что нужна помощь.

При этом Анастасия говорит, что выплаты не связаны напрямую с тем, что она обязана заниматься домашней рутиной. Если ей этого не хочется, то пара заказывает в доставке пиццу или суши, переносит уборку на неделю либо бытовухой занимается ее парень, а она отдыхает.

Куда уходит «зарплата жены», Анастасия отвечает не сразу: уточняет, что это не отдельная статья расходов, а просто дополнение к ежедневным тратам. Около половины суммы, прикидывает девушка, тратится на уход за собой, четверть — на то, чтобы упростить домашние дела, и еще четверть… возвращается парню в виде подарков.

— Я не трачу их на все подряд, но считаю это бюджетом на свое ментальное здоровье и восстановление, чтобы жизнь состояла не только из работы и домашних дел. Если мне хочется, могу пойти с подружками на красивый завтрак, на теннис или куда-то еще и расслабиться. Часть денег уходит на мелкие бытовые вещи вроде купить вафельницу, чтобы быстрее готовить завтраки, заказать себе цветы (парень делает это, но редко, в основном на праздники).

И еще на эти деньги я стараюсь порадовать и парня: купить нам сертификат на какой-то мастер-класс, билеты в кино или просто его любимую шоколадку. Конечно, свои деньги я тоже трачу ему на подарки, но если есть дополнительный бюджет, то почему бы и нет. Может, тем самым я тоже стараюсь сделать его романтичнее: иногда ему проще перевести мне на карту деньги, чем устраивать какой-то сюрприз или свидание. Подарки я получаю тоже редко, хотелось бы чаще, а не только на праздники.

Анастасия считает: на самом деле, вся домашняя работа стоит дороже условных 500 рублей, но женщинам важно знать, что их усилия ценятся.

— С точки зрения денег было бы выгоднее найти вторую работу. Но я уже говорила, что не рвусь сейчас строить карьеру. Для меня важен уют дома. По сути, это тоже работа, и два взрослых человека должны делить ее или хотя бы вкладываться в это любыми способами, в том числе финансово.

Я не боюсь выглядеть меркантильной.

Деньги помогают решать многие проблемы, поэтому не вижу смысла терпеть и не говорить о том, что мне надо. Поэтому считаю оплату моего домашнего труда нормой, а не странностью.

Когда я первый раз получила от парня деньги, у меня не было вау-эффекта — просто ощущение, что есть какая-то справедливость. Но, конечно, я ему очень благодарна, что ему не жалко на меня денег.

С другой стороны, он максимально разгружен от любых домашних проблем. Если бы мы делили все строго пополам, у него начала бы болеть голова, что у нас будет на ужин и куда мы пойдем на выходных. Или мы бы ели пельмени и никуда не ходили, — иронизирует девушка.

— Можете ли вы попросить сумму больше, если будет нужно?

— Я могу, но его реакцию пока не представляю. Парень больше такой аскет, который тратит не очень много.

— Но вы говорите, что парень тоже делает что-то по дому. Справедливо было бы платить ему «зарплату мужа»?

— Если это нужно для его мотивации, то да. Все же знают эти шутки про полку, которую не прибивают год? Но если серьезно, то не вижу проблемы вызвать какого-то мастера или сантехника для такой работы, которую нужно сделать раз в год. Самое сложное — каждый день делать одни и те же рутинные дела вроде готовки и уборки.

Женщины действительно больше занимаются домом?

Да, об этом говорит и белорусская статистика, и мировая.

В ноябре 2025 года Белстат делился такими цифрами: женщины все еще тратят на недоплачиваемые домашние дела больше времени, чем мужчины, но разница стала меньше. Если 10 лет назад они работали по дому в 2 раза больше, то сейчас — примерно в 1,7.

Для сравнения: по данным «ООН-женщины», в среднем по миру разрыв составляет 2,5 раза.

Разумеется, в каждой семье ситуация может отличаться, но статистика подтверждает, что нагрузка у женщин больше.

«Сказала коллегам — были в восторге»

Еще одна Анастасия начала получать «зарплату жены» буквально в прошлом месяце. Глобальные выводы делать пока рано, но есть некоторые наблюдения.

— Конечно, это была моя инициатива. Но заранее мы ничего не обсуждали, это вышло случайно и неожиданно. Я переслала мужу одно видео с вопросом: «А можно и мне получать „зарплату жены“?» Он согласился. Раньше я никогда об не думала, ведь муж и так без проблем оплачивает все мои «хотелки».

Сумма, которую получает Анастасия, — 300 рублей в месяц, ее предложил сам муж.

— Для меня это приятный бонус. Так как «зарплата жены» появилась у меня совсем недавно, мы пришли к одной сумме — 300 рублей, сторговаться с ним не получилось. А так как на муже лежит оплата ипотеки, я решила не наглеть и не просить больше.

Как тратить «зарплату жены», решает сама Анастасия, муж в этом не участвует. В этом месяце половину она потратила на себя и дом, вторую — отложила.

На быт решение никак не повлияло: Анастасия по-прежнему работает, обязанности делят так же, как и раньше.

— Я все также продолжаю работать, и, в принципе, ничего не изменилось. На отношения это никак не повлияло. Если честно, то и без «зарплаты жены» я чувствовала себя защищенной в материальном плане.

Бюджет у нас раздельный, что-то оплачиваю я, что-то — муж, все рассрочки оплачиваем пополам, чтобы не было сильной финансовой нагрузки, и совместно откладываем еще.

Мы обсуждаем крупные траты и всегда приходим к единому мнению, с этим проблем никогда не было. Зарплата мужа выше моей в 3 раза.

— Считаете ли вы «зарплату жены» оправданной, когда женщины часто занимаются работой, а во вторую смену — бытом?

— Мне сложно сказать. Смотря с какой стороны на это смотреть: ведь бытом может заниматься и муж, но ему же никто не платит «зарплату мужа».

Некоторые коллеги, узнав о новой «зарплате» Анастасии, были в восторге и советовали ценить мужа. Сама же она считает, что такие схемы могут работать далеко не во всех парах: слишком много нюансов.

— Думаю, «зарплата жены» — это такая компенсация за невидимый труд, и деньги — это как раз способ поблагодарить. Если кто-то хочет попросить об этом у своего мужа, надо пробовать и не бояться.

«Бюджет общий, но есть статья расходов «Жена»

У Александра небольшой бизнес в одном из областных центров. Он женат почти шесть лет и практически каждый месяц дает жене от 200 до 800 рублей. Точную сумму мужчина не называет, но соглашается, что это вполне можно назвать «зарплатой жены».

— Если говорить, что это оплата домашней работы, — ну, по сути, так и есть. Хотя я бы сказал, что оплачиваю спокойствие жены и отсутствие вопросов ко мне.

Когда именно появилась «зарплата жены», мне сложно сказать. Вначале у нас был немного хаотичный бюджет, брали все свободные деньги и платили кредит за квартиру.

По словам Александра, бюджет в семье общий, пара «складывает деньги в тумбочку», какая-то сумма остается на картах, и каждый может тратить эти средства как хочет, но крупные покупки всегда обсуждаются предварительно.

— Какой-то другой подход к бюджету мы не обсуждали. Я считаю, что это в корне неправильно, когда у каждого свой бюджет: ну какая вы тогда семья, если не готовы искать компромисс в финансах?

Мой доход в разы больше, чем у жены, ее точную сумму я не знаю.

Если надо купить подарок ее маме или моему брату, мы не делим, должны это быть ее деньги или мои, у нас все общее. Я озвучиваю, что взял 500 рублей на машину, жена говорит, что взяла 300 рублей на сапоги или 200 рублей на ребенка.

Тратит ли жена деньги на какую-то ерунду? Конечно, такое бывает. Хочу ли я из-за этого ругаться с ней? Не сказал бы. Все равно ключевые решения в семье принимаю я (но советуясь с женой), поэтому не хочу конфликтовать из-за мелочей.

В семье основные бытовые обязанности лежат на жене, Александр подключается к делам по дому лишь время от времени, когда позволяет график. Чтобы частично компенсировать это, именно жена предложила выделять ей деньги из семейного бюджета.

— Она не говорила напрямую, что это оплата домашней работы, — просто намекала, что могла бы перейти на более высокооплачиваемую позицию, но надо было бы задерживаться вечером, ездить в командировки и больше времени уделять работе и меньше — семье.

Но домработница или няня — это роскошь для нас, плюс я не представляю чужого человека постоянно дома, поэтому оставили сейчас все как есть.

Мне кажется, что жена и раньше имела доступ к общим деньгам, просто сейчас я даю ей часть денег прямо в руки, то есть появилась статья расходов «Жена», — шутит мужчина. — А больше ничего в нашей жизни не поменялось.

