Путин признал, что отклонил часть пунктов «мирного плана» США 1 4.12.2025, 10:56

Российский диктатор прокомментировал встречу с Уиткоффом в Москве.

Российский диктатор Владимир Путин назвал «очень полезной» встречу со специальным представителем Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером 2 декабря, но заявил, что страна-агрессор отвергла некоторые пункты мирного плана. Об этом он сказал в интервью India Today, пишут российские пропагандистские СМИ.

Он заявляет, что встреча с американскими представителями «была необходимой».

Путин также утверждает, что переговоры проходили долго из-за того, что стороны обсуждали каждый пункт мирного плана отдельно. По его словам, США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана «на 4 пакета» и обсуждать их в таком формате.

Диктатор подтвердил, что Москва отклонила некоторые пункты мирного плана, цинично назвав это «сложной работой». Он добавил, что президент США Трамп ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но это «непростая задача».

2 декабря в Кремле прошла встреча Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая длилась пять часов. Впоследствии СМИ сообщили, что российский диктатор опоздал на встречу примерно на 2,5 часа.

Стороны обсуждали мирный план по прекращению войны в Украине, сформированный после переговоров между украинской и американской делегациями во Флориде 30 ноября по 28 пунктам.

После встречи помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что стороны пока не пришли к компромиссу по мирному плану. По его словам, территориальный вопрос «является наиболее важным» как для РФ, так и для американцев.

