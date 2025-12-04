В Беларуси начали продавать банковские карты прямо в магазине

В Беларуси начали продавать банковские карты прямо в магазине1
Неименную Visa теперь можно взять на кассе без визита в банк.
БСБ Банк запустил в Беларуси новый формат обслуживания — мгновенные банковские карточки, которые можно купить прямо на кассах магазинов и АЗС. Об этом рассказали Office Life в пресс-службе банка.
Карты продают на кассах сети магазинов «Unistore опт&розница», «Семь пятниц XXL» и заправках «А-100».
В итоге клиенту больше не нужно посещать отделение, ждать выпуска карты или оформлять заявку заранее. Теперь можно купить ее на кассе и активировать через мобильное приложение. После покупки потребуется несколько действий: пройти быструю регистрацию в мобильном приложении банка, открыть карт-счет и активировать карту. Но этот процесс полностью дистанционный, без ожидания в отделении и заполнения анкет.
Примечательно, что карту можно купить не только для себя, но и для близких людей, которые не могут самостоятельно оформить ее в отделениях банка.
Речь идет о мгновенной неименной банковской карточке Visa Classic Instant в белорусских рублях. Она выполнена в дизайне от БСБ Банка в виде плитки шоколада. Карта работает с зарубежными сервисами и терминалами, поддерживает Apple Pay, Swoo Pay, Xiaomi Pay и Samsung Pay.
В банке заявили, что «поставили перед собой задачу убрать любые барьеры между клиентом и банковским продуктом». Владельцы карты автоматически получают доступ к сервису по контролю подписок через мобильное приложении БСБ Банка, а также становятся участниками его программы лояльности «Кветка».