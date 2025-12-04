В Беларуси начали продавать банковские карты прямо в магазине 1 4.12.2025, 11:14

2,716

Неименную Visa теперь можно взять на кассе без визита в банк.

БСБ Банк запустил в Беларуси новый формат обслуживания — мгновенные банковские карточки, которые можно купить прямо на кассах магазинов и АЗС. Об этом рассказали Office Life в пресс-службе банка.

Карты продают на кассах сети магазинов «Unistore опт&розница», «Семь пятниц XXL» и заправках «А-100».

В итоге клиенту больше не нужно посещать отделение, ждать выпуска карты или оформлять заявку заранее. Теперь можно купить ее на кассе и активировать через мобильное приложение. После покупки потребуется несколько действий: пройти быструю регистрацию в мобильном приложении банка, открыть карт-счет и активировать карту. Но этот процесс полностью дистанционный, без ожидания в отделении и заполнения анкет.

Примечательно, что карту можно купить не только для себя, но и для близких людей, которые не могут самостоятельно оформить ее в отделениях банка.

Речь идет о мгновенной неименной банковской карточке Visa Classic Instant в белорусских рублях. Она выполнена в дизайне от БСБ Банка в виде плитки шоколада. Карта работает с зарубежными сервисами и терминалами, поддерживает Apple Pay, Swoo Pay, Xiaomi Pay и Samsung Pay.

В банке заявили, что «поставили перед собой задачу убрать любые барьеры между клиентом и банковским продуктом». Владельцы карты автоматически получают доступ к сервису по контролю подписок через мобильное приложении БСБ Банка, а также становятся участниками его программы лояльности «Кветка».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com