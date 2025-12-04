«Бела-Кола» выпустила новогоднюю газировку со вкусом зефира в шоколаде 1 4.12.2025, 11:18

Версия лимитирована.

Лимитированную новогоднюю серию газировки со вкусом зефира в шоколаде выпустила «Бела-Кола». Об этом сообщила пресс-служба предприятия в соцсетях.

Напиток уже начал поступать в магазины страны. Однако в первые две недели газировку можно будет найти только в определенных торговых точках, предупредили в «Бела-Коле».

Купить бутылочку зефира в шоколаде можно в сети «Евроопт», а также в магазинах «Доброном», «Маяк» и «Копеечка».

♬ оригинальный звук - BELA-COLA @bela_cola_official Эксклюзивная серия новогодней Бела-Кола со вкусом зефира в шоколаде уже поступает в магазины страны!🤩 В первые 2 недели новинку эксклюзивно можно найти в сети Евроопт и магазинах Доброном, Маяк и Копеечка! Где еще хотите увидеть новинку? Пишите в комментариях 👉 #белакола

В комментариях под анонсом новинки в TikTok одни пользователи просят привезти товар в Россию, другие просят разнообразить линейку вкусов, добавив в нее ваниль или вишню.

«Бела-Кола с зефиром просто сказка сама по себе, а сейчас еще и с зефиром в шоколаде выйдет. Бедные консультанты магазинов, я ж от них не отстану, пока они товар не выдадут», — поделилась в комментариях одна из пользовательниц.

