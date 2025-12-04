В США переименовали Институт мира в честь Трампа 9 4.12.2025, 11:15

Политик ранее фактически ликвидировал его.

Государственный департамент США переименовал Институт мира (USIP) в честь американского президента Дональда Трампа.

«Сегодня утром Госдепартамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Дж. Трампа. Лучшее еще впереди», — заявили в Госдепе в четверг, 4 декабря.

На здании штаб-квартиры Института мира над названием учреждения добавили имя президента США.

Телеканал CNN отметил, что администрация Трампа в этом году фактически закрыла институт, который был создан Конгрессом в 1984 году для урегулирования войн. В бюджетном запросе администрации на 2026 финансовый год не предусматривалось федерального финансирования.

В марте чиновники Департамента эффективности правительства, которую возглавлял миллиардер Илон Маск, пытались силой получить доступ к зданию, а через несколько дней вернулись с полицией.

Тогда администрация президента США отстранила большинство членов правления USIP, а сотрудников института уволили в июле.

Институт подавал на правительство в суд, который постановил, что вооруженный захват был незаконным. Однако правительство до сих пор контролирует здание, пока в суде рассматривают апелляцию.

«Переименование здания USIP добавляет оскорбления к травме», — заявил Джордж Фут, адвокат бывшего руководства и сотрудников института.

Экс-сотрудник USIP сказал о Трампе: «Довольно иронично, что он дал свое имя учреждению, которое сам уничтожил».

В то же время пресс-секретарь Белого дома Анна Келли встала на защиту этого решения, утверждая, что USIP «когда-то была раздутой, никчемной организацией, которая тратила 50 миллионов долларов в год, не обеспечивая при этом мира».

«Теперь Институт мира имени Дональда Дж. Трампа, который имеет прекрасное и меткое название в честь президента, который закончил восемь войн менее чем за год, будет мощным напоминанием о том, чего может достичь сильное лидерство для глобальной стабильности», — считает она.

Институт переименовали перед церемонией подписания мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго, которая должна состояться там 4 декабря.

