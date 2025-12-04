Лукашисты снова взялись регулировать ценники на овощи 2 4.12.2025, 11:30

Проблемы могут возникнуть с огурцами и помидорами.

Власти взяли на контроль повышение производителями цен на огурцы и помидоры. Дальнейшее повышение цен на данные товары свыше 0,3% в месяц необходимо обосновать Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине, говорится в сообщении правительства, пишет «Салідарнасць».

Цель данной инициативы — «недопущение спекулятивнои необоснованного роста цен».

При этом сокращается перечень товаров, подлежащих ценовому регулированию с 211 до 199 позиций — «исходя из баланса интересов государства и участников потребительского рынка».

Из других мер, озвученных в постановлении Совмина:

исключаются из ценового регулирования товары, реализуемые в поездах, курсирующих в международном сообщении

увеличиваются предельные максимальные надбавки на детские игрушки и линолеум.

Напомним, что регулирование цен властями на отдельные виды продукции вводится, как правило, не от хорошей жизни. Так было с картофелем, базовым борщевым набором и яблоками в этом году.

