В России откладывают на годы прививки от ротавируса и ветрянки 4.12.2025, 11:28

Денег на вакцины нет.

Российские власти решили временно не включать в число обязательных прививки от ротавируса, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции из-за отсутствия отечественных вакцин. Это следует из разработанного Минздравом проекта распоряжения правительства, с которым ознакомился РБК. Согласно документу, вакцинацию от ротавируса в национальный календарь прививок планируется внести только в 2029 году, от ветряной оспы — в 2031, от ВПЧ — в 2027, а от менингококка — в 2027. При этом отмечается, что сроки внедрения вакцин могут быть выполнены лишь при «необходимом финансовом обеспечении», а также при наличии полностью отечественных препаратов.

В Минздраве пояснили, что на данный момент национальный календарь профилактических прививок «совершенствуется» в соответствии со Стратегией развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. «План реализации стратегии содержит поэтапные мероприятия, которые проводятся с учетом планируемых сроков производства полного цикла указанных вакцин на территории Российской Федерации», — отметили в министерстве. При этом план утвердили еще в 2021 году. Он предполагал, что вакцины будут разработаны и включены в нацкалендарь прививок уже с 2022 по 2024 год. Однако затем сроки сдвинули на 2025–2027 годы.

«Речь идет не просто о корректировке графиков, а о задержке защиты детей и взрослых от крайне опасных инфекций», — говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его словам, российские фармкомпании без устойчивого госзаказа не могут развивать научные разработки и промышленное производство препаратов. При этом отечественных вакцин против ветряной оспы, ВПЧ и ротавируса до сих пор нет.

Между тем в 2025 году в России в два раза выросла заболеваемость менингококковой инфекций. По данным Минздрава, зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заражения против чуть более 600 за весь 2024 год. Также резко выросла заболеваемость ветряной осной. В ряде регионов — например, в Воронежской области и Башкирии — показатель увеличился в два раза и более по сравнению с прошлым годом. Скачков заболеваемости ВПЧ не фиксируется, однако за десять лет число случаев заражения выросло в 2,5 раза. Эксперты объясняли резкий рост заражения инфекциям отсутствием вакцин и профилактики.

