Союзник РФ может остановить транзит российской нефти в Китай 4.12.2025, 11:35

3,416

Плохая новость для Кремля.

Трубопроводные поставки в Китай российской нефти через территорию Казахстана оказались под вопросом из-за санкций США против Роснефти.

Об этом пишет The Moscow Times.

Дальнейшая судьба этих поставок будет зависеть от решения Минфина США, который в октябре ввел блокирующие санкции против Роснефти и запретил любые операции с ней, говорится в публикации.

Минэнерго Казахстана направило запрос в США, чтобы получить разъяснения по работе в новых условиях.

«Если Минфин США выдаст генеральную лицензию и выведет нефтепровод из-под санкций, то поставки будут продолжаться в прежнем объеме», — говорится в публикации, — «Если же лицензию получить не удастся, то Казахстан встанет перед выбором или останавливать транзит или рисковать тем, что на оператора национальной трубопроводной системы Казтрансойл будут наложены вторичные санкции».

По нефтепроводу Атасу-Алашанькоу Роснефть ежегодно качает в Китай 10 млн. тонн нефти с месторождений в Западной Сибири. А Казтрансойл получает $15 за каждую тонну транзита в рамках контракта заключенного в 2023 году.

При этом основной объем российской нефти Китай закупает по морю — от 1 до 1,5 млн баррелей в сутки.

Как сообщалось, 22 октября США впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России — ее крупнейших нефтяных компаний Роснефть и Лукойл.

Министерство финансов США заявило, что введенные Вашингтоном санкции против российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл уже сокращают доходы РФ и, вероятно, уменьшат объемы продажи ее нефти в долгосрочной перспективе.

В сентябре Роснефть заключила дополнительное соглашение на поставку 2,5 миллиона тонн нефти в год в Китай через Казахстан.

В 2024 году транзит российской нефти в Китай через Казахстан составил 10,2 миллиона тонн, или около 204 000 баррелей в день.

Поставкой казахстанской нефти и транзитом российской нефти в Китай занимается совместное казахстанско-китайское предприятие — ТОО Казахстанско-Китайский Трубопровод. Его учредители: АО КазТрансОйл (50%) и China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation (CNODC) — также 50%. Компания транспортирует нефть по магистральным нефтепроводам Кенкияк — Кумколь и Атасу — Алашанькоу с месторождений на западе Казахстана в Китай. Российская нефть транспортируется по участку Атасу — Алашанькоу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com