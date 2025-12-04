Как сохранить идеальную память в пожилом возрасте? 4.12.2025, 11:41

2,786

Фото: Getty Images

Невролог раскрыл секрет.

Американский невролог проанализировал данные пожилых людей с идеальной памятью и обнаружил одну общую черту. Эксперт утверждает, что этот простой образ жизни является ключом к сохранению остроты ума и когнитивных функций.

Об этом пишет Daily Express.

В видеоролике, опубликованном в социальной сети TikTok, доктор Байбинг Чен (в соцсетях известен как Dr Bing) описал методы поддержания здоровья мозга во время процесса старения.

«Наука показывает, что 80-летние или 90-летние люди, которые имеют хорошую память часто имеют одну общую черту. Если вы слышали термин «суперстарение мозга» — он используется для описания пожилых людей, которые могут думать и запоминать вещи так же как человек в 30-40 возрасте. Как невролог, иногда вижу таких людей в своей клинике», — рассказал доктор Бинг.

Он отметил, что поддержание социальных связей является решающим аспектом их образа жизни.

«И хотя физические упражнения и правильное питание очень важны, однако объединяет таких людей то, что они остаются социальными. Недавние исследования показали, что у них более толстая часть мозга, которая называется передней поясной корой. Она связана с эмоциями, вниманием и социальными связями», — отметил невролог.

По его словам, ключевым открытием стало то, что самый острый ум имели те пожилые люди, которые поддерживали прочные и значимые социальные связи.

Невролог сравнил такое взаимодействие с «комплексной тренировкой» для мозга, объясняя, что общение активирует целые сети мозга, ответственные за память, внимание и эмпатию. Глубокие отношения также имеют биохимический эффект: они снижают уровень гормона стресса (кортизола) и повышают «защитные» вещества — окситоцин и дофамин, что, в конечном итоге, помогает сохранить физическую структуру мозга.

«Поэтому, если вы хотите сохранить свой мозг молодым, не просто разгадывайте кроссворды или судоку каждый день. Вместо этого — звоните друзьям, общайтесь, смейтесь и оставайтесь на связи, потому что это один из самых сильных предикторов сохранения сообразительности с возрастом», — добавил Чен.

Слова невролога подтверждает и «Общество Альцгеймера». Эта организация предупреждает, что одиночество может повысить риск развития деменции примерно на 60%.

Однако эксперты отмечают: трудно точно определить эту цифру, потому что ученые до сих пор не уверены, является ли одиночество причиной деменции, или оно уже является следствием болезни.

В любом случае, вывод один: активное общение помогает снизить риск деменции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com