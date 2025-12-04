Путина просто трясет

Путина просто трясет1
Танкерная война в Черном море вызвала истерику Кремля.
Путин выступил с довольно агрессивным спичем, из которого я вынес то, что он страшно раздражен украинскими ударами по российским танкерам. Он это дело называет «пиратством» и угрожает:
Отрезать Украину от моря.
Атаковать суда тех стран, которые помогают Украине.
По первому пункту хочу задать вопрос: «Как?» Черноморский флот России на дне морском. Чтобы отрезать Украину от моря понадобится построить новый флот, а это дело небыстрое.
По второму пункту еще интереснее. Я, например, с огромным нетерпением ожидаю российских ударов по европейским и американским судам. Не шучу. Очень любопытно посмотреть на дипломатические и военные последствия таких ударов.
Так что давай, Путин, не сдерживай себя!
Ну а если совершенно серьезно, то видно, насколько встревожен он начавшейся морской войной. И это ясно: стоит Украине утопить десяток танкеров, как морская торговля нефтью с РФ будет (при)остановлена до окончания боевых действий на море. Для Путина это действительно огромная проблема.
