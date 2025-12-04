Арина Соболенко стала одной из самых богатых спортсменок планеты

Арина Соболенко стала одной из самых богатых спортсменок планеты1
Сколько заработала белорусская теннисистка за год?
Белорусская теннисистка Арина Соболенко — на втором месте по заработку среди спортсменов. Об этом пишет Tribuna.com.
Согласно рейтингу Sportico Арина Соболенко заняла второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года — ее доход оценивается в 30 миллионов долларов. Большая часть дохода приходится на партнерство с Nike, а также контракты с Wilson, Audemars Piguet, Whoop, Electrolit и IM8.
Лидером списка стала двукратная победительница турниров Большого шлема, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф.