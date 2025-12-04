Польские военные планируют большие изменения на границе с Беларусью 4.12.2025, 12:04

Часть контроля вернут пограничникам.

По информации польской радиостанции RMF FM, Минобороны Польши планирует большую реорганизацию на границе с Беларусью. Причинами такого решения назвали снижение попыток незаконного пересечения польской границы мигрантами и прекращение нападений нелегалов на польских сотрудников пограничной службы.

В Минобороны Польши также отметили эффективность новых электронных систем, установленных на стене вдоль пограничной линии, которые позволяют легко выявлять попытки незаконного проникновения в Польшу.

Польские военные пока ещё проводят анализ, по результатам которого может быть принято решение о возвращении контроля над отдельными участками приграничной полосы с Беларусью обратно Пограничной службе.

Кроме того, Польша намерена увеличить роль мобильных патрулей, что позволит военнослужащим, ответственным за охрану польской границы, вернуться в свои части и заниматься другими видами деятельности.

В настоящее время на польско-белорусской границе находится 5000 военнослужащих. Их туда отправили в рамках операции «Безопасное Подлясье» на помощь пограничникам после появления потока нелегалов из третьих стран, которые с территории Беларуси пытались проникнуть в Евросоюз.

С середины ноября, когда Польша открыла два давно закрытых КПП с Беларусью, число мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в страну, значительно сократилось, сообщили польские СМИ. С чем это связано — там не уточнили. Однако ранее Польша полностью закрывала границу с Беларусью, что вызвало кризис, в который вмешался, в том числе, Китай. Тогда Варшава настаивала, что откроет границу после того, как посчитает, что ситуация с безопасностью на белорусско-польской границе нормализуется.

Всего за ноябрь в Польшу пытались нелегально попасть 358 иностранцев, сообщили в Страже Граничной. Для сравнения, годом ранее за аналогичный период границу пытались пересечь почти 1000 человек.

